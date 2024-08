Mercato Milan, il futuro del giocatore è in bilico: la volontà dei rossoneri non lascia dubbi

Il futuro del calciatore rossonero è incerto, può lasciare il Milan in questa sessione di mercato. La dirigenza avrebbe preso una posizione molto chiara in merito.

Il Milan non ha alcuna intenzione di fermarsi sul mercato, regalando a mister Paulo Fonseca altri nuovi innesti su cui gettare le fondamenta rossonero in vista della prossima stagione. Per ora, il club lombardo ha innalzato la qualità della propria rosa con gli acquisti di Morata e Pavlovic, a questi presto dovrebbe aggiungersi anche Emerson Royal.

Una volta definita la trattativa con il Tottenham per il terzino destro brasiliano, il Milan proverà ad intensificare la propria ricerca per un secondo centravanti. La dirigenza rossonero vorrebbe migliorare il reparto offensivo con l’innesto di un nuovo attaccante, che possa alternarsi con Alvaro Morata nel ruolo di punta centrale. Di conseguenza, l’approdo di un altro centravanti metterebbe alla porta Luka Jovic. In questi giorni, il Milan starebbe attuando delle attente riflessioni proprio sull’attaccante serbo. La dirigenza sembra essere sempre più orientata verso la cessione dell’ex Fiorentina.

Jovic al passo d’addio

Tra i piani di mister Paulo Fonseca sembra non esserci il nome di Luka Jovic. L’allenatore portoghese preferirebbe assegnare il ruolo di vice Morata ad un altro attaccante. Per questo motivo, la società rossonera starebbe maturando l’idea di aprire le porte della cessione. Giorgio Furlani ed il suo team di mercato, infatti, sarebbero solo in attesa dell’offerta giusta.

La volontà del Milan non lascia dubbi, ma Luka Jovic per adesso sembra essere tutt’altro che orientato a togliersi di dosso la maglia rossonera. L’attaccante serbo non avrebbe alcuna intenzione di intraprendere una nuova avventura, consapevole di potersi giocare ancora delle chance all’ombra della Madonnina.

Finora, Jovic avrebbe lanciato dei chiari messaggi al Milan e a Paulo Fonseca. Secondo quanto raccolto da ‘Calciomercato.com’, il giocatore serbo avrebbe rispedito al mittente qualsiasi proposta ricevuta di recente. Nonostante le intenzioni del club lombardo, Jovic vorrebbe restare in rossonero.

Di recente, l’attaccante classe 1997 avrebbe stroncato sul nascere gli apprezzamenti ricevuti da club della Saudi Pro League, dalla Grecia (Olympiacos), dalla Turchia (Fenerbahçe) e dalla Russia (Zenit). Nessuna di queste realtà avrebbe convinto Luka Jovic a decidere di fare le valigie e lasciare la città di Milano. L’attaccante serbo sarebbe convinto di avere tutte le carte in regola per potersi ritagliare un ruolo di rilievo in maglia rossonero, così come accaduto negli ultimi 12 mesi.

Nella passata stagione, Luka Jovic si è dimostrato una soluzione molto valida per mister Stefano Pioli, capace di incidere specialmente a gara in corso. Alla prima annata in rossonero, il serbo ha messo a segno 9 reti in 30 presenze, facendo registrare la media di un gol ogni 138 minuti. Numeri che però non avrebbero affatto indotto il Milan a puntare ancora su di lui, nonostante il rinnovo esercitato a fine stagione fino al 30 giugno 2025. Il club rossonero sarebbe ormai sempre più deciso a cederlo per fare posto ad un nuovo volto. Per il ruolo di vice Morata, il Milan starebbe continuando a monitorare Tammy Abraham, attaccante per il quale la Roma chiedere intorno ai 25/30 milioni.