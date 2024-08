Mercato Milan, il giocatore fa le valigie: definita la cessione

Il Milan mette a segno una nuova operazione in uscita: il giocatore lascia i rossoneri a titolo definitivo.

Nella giornata di ieri il Milan di mister Paulo Fonseca è tornato a lavorare intensamente sui campi di allenamento, dando il via alla preparazione in vista del secondo impegno di campionato. Dopo l’amaro pari casalingo ottenuto al debutto contro il Torino, la formazione rossonera sarà di scena sotto i riflettori dello stadio Ennio Tardini per misurarsi col Parma di Fabio Pecchia, reduce dall’1-1 interno con la Fiorentina. Il Diavolo scenderà in campo sabato alle ore 18:30 con un obiettivo ben fisso nella mente, tornare all’ombra della Madonnina con in mano i tre punti.

Mentre i ragazzi di Fonseca curano ogni singolo dettaglio per arrivare pronti al secondo match di campionato, gli uomini di mercato della società rossonera proseguono il proprio operato sul mercato. Considerati gli obiettivi in entrata già centrati (Morata, Pavlovic, Emerson Royal, Fofana), il Milan in questi giorni si sta focalizzando principalmente su alcune operazioni in uscita. Una di queste porta il nome di Marco Nasti. In queste ultime ore, il club rossonero ha infatti concretizzato la cessione del giovane attaccante, destinato a fare ritorno in Serie B.

Nasti saluta il Milan: l’attaccante torna in cadetteria

Il Milan continua a sfoltire la propria rosa dai calciatori in esubero. Il prossimo a salutare è il giovane Marco Nasti, in procinto di fare ritorno nel campionato di Serie B. Il centravanti classe 2003 presto sarà un nuovo calciatore della Cremonese. Per Nasti, la compagine della serie cadetta avrebbe dovuto battere la concorrenza di molti club. Il bomber rossonero era seguito da club del calibro di Hellas Verona, Genoa, Reggiana e Bari.

Secondo quanto raccolto dal giornalista Daniele Longo, Marco Nasti si appresta a lasciare il Milan in maniera permanente. Infatti, la società rossonera avrebbe deciso di cedere le prestazioni del promettente attaccante di Pavia a titolo definitivo. Nell’operazione, la compagine di Serie A si sarebbe preservata una percentuale sulla futura rivendita (50%).

Il giovane attaccante si è sottoposto alle consuete visite mediche di rito questa mattina presso la clinica La Madonnina, controlli che poi saranno seguiti dalla firma del nuovo contratto. Dunque, dopo l’esperienza in prestito al Bari, Marco Nasti si prepara a fare ritorno nel campionato di Serie B con la maglia della Cremonese.

Un’altra cessione in via di definizione è quella di Pierre Kalulu alla Juventus. Dopo giorni dedicati ad una accurata riflessione, il difensore francese ha sciolto ogni dubbio, dicendo si alla corte della Vecchia Signora. Milan e Juventus chiuderanno l’operazione sulla base di un prestito oneroso a 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 14 milioni e il 10% sulla futura rivendita. All’affare sono stati aggiunti anche altri 3 milioni, relativi ai bonus. Le visite mediche del giocatore ex Lione sono previste per domani mattina.