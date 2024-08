Mercato Milan, la cessione di Kalulu non decolla: il motivo

Pierre Kalulu nelle ultime ore è stato vicino alla cessione, ma la trattativa rimane in standby: il motivo.

Il nuovo Milan di Paulo Fonseca comincia a prendere forma: dopo i risultati della passata stagione, la squadra rossonera sente la necessità di cambiare marcia e tornare ad essere una delle favorite per la vittoria del Campionato. La favorita numero uno per la prossima stagione rimane ancora l’Inter, ma il Milan non lascerà strada facile ai cugini nerazzurri, provando a rivendicare la vittoria del 20° Scudetto in casa. Obiettivo principale è cominciare bene il nuovo Campionato di Serie A, a partire da sabato, quando il Milan debutterà a San Siro contro il Torino, alle ore 20:45.

Nuovo Milan con Fonseca, ma nuovo Milan grazie anche ai nuovi innesti nella rosa rossonera: Pavlovic e Emerson Royal in difesa, Morata in attacco, e a centrocampo si è vicini alla chiusura per Fofana. Un mercato, quello rossonero, che ha faticato a decollare, ma che con il passare dei giorni si è concretizzato sempre di più, grazie anche alla presenza di Ibrahimovic nella dirigenza di Via Aldo Rossi. In casa Milan, però, non si guarda solo alle entrate, ma c’è da prendere in considerazione anche le uscite.

Kalulu-Juventus, trattativa in standby: il motivo

Uno dei giocatori della rosa rossonera prossimi a lasciare Milano è Pierre Kalulu, difensore francese classe 2000, acquistato dal Milan nell’estate del 2020 dal Lione. Il suo inserimento in rosa non è facile, ma dalla stagione successiva comincia a trovare una maglia da titolare. Nelle ultime ore, Kalulu è stato accostato alla Juventus, con i due club che avrebbero trovato già l’accordo per la cessione, ma attualmente la trattativa è in standby.

Come riportato dal giornalista Peppe Di Stefano di Sky Sport, infatti, la trattativa della cessione di Kalulu alla Juventus è attualmente bloccata. Il motivo? Nonostante la chiamata di Thiago Motta al giocatore, che gli ha parlato del progetto bianconero, Kalulu non è convinto della destinazione, tanto da parlarne anche con Fonseca. Nel frattempo, durante l’allenamento odierno, Kalulu si è allenato con il gruppo rossonero, in attesa di capire le sorti del suo futuro.

La situazione dunque è in una fase di stallo, con i due club che hanno raggiunto l’accordo sulla base economica, ma il calciatore non ha ancora detto si al suo trasferimento da Milano a Torino, con un’ipotetica permanenza nel capoluogo lombardo. Kalulu, in questo modo, rischierebbe di rimanere a Milano e trovare poco spazio nella formazione di Fonseca: le prossime ore saranno decisive per capire se il francese vuole cambiare aria.