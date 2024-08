Mercato Milan, l’ultim’ora gela i rossoneri: offensiva dalla Premier

Il Milan non ha chiuso definitivamente il suo mercato, ma per i rossoneri sta arrivando l’ennesima beffa: le ultime.

La stagione 2024/2025 è ufficialmente cominciata lo scorso weekend, con la prima giornata del Campionato di Serie A: il Milan ha affrontato a San Siro il Torino, portando a casa un solo punto. I rossoneri, in svantaggio di due gol, hanno recuperato il risultato nel finale di partita, grazie ai gol di Alvaro Morata e Noah Okafor. Non è andata così nella seconda giornata, dove il Milan ha affrontato il Parma al Tardini: in questo caso, i rossoneri sono usciti sconfitti.

Il nuovo Milan targato Paulo Fonseca deve ancora prendere il ritmo giusto: nonostante il tecnico portoghese abbia iniziato i lavori fin dai primi giorni di luglio, la squadra rossonera deve bypassare numerose difficoltà, soprattutto a livello difensivo, e cercare di integrare il più velocemente possibile i nuovi colpi di mercato. Pavlovic, Emerson Royal, Fofana, Morata: loro sono i nomi pronti a rivoluzionare la squadra, insieme alle certezze della rosa.

Il mercato del Milan in entrata potrebbe essere però ancora pronto: la dirigenza di Via Aldo Rossi stava valutando un colpo per il reparto offensivo, ma il Milan può essere beffato.

Milan-Abraham, l’inglese si allontana: le ultime

Dopo la partenza di Giroud, il Milan ha rinforzato il suo reparto offensivo con l’arrivo di Morata. L’attaccante spagnolo è stata la seconda scelta, dopo che i rossoneri si sono fatti beffare dal Manchester United per portare in rosa Zirkzee. Fonseca vorrebbe un’altra punta da inserire al posto di Morata, ma questo implicherebbe anche la partenza di Jovic. I rossoneri avevano messo gli occhi su Abraham, attaccante della Roma, ma nelle ultime ore una squadra di Premier ha messo gli occhi sull’attaccante giallorosso.

Come riportato da Foot Mercato, nelle ultime ore sull’attaccante giallorosso è piombato il West Ham: il club di Premier League è in fase di trattativa con la Roma, che sta abbassando la sua richiesta iniziale e ora è pronta a scendere attorno ai 20 milioni di euro. Nel frattempo, l’attaccante inglese avrebbe fatto sapere di gradire il ritorno nel campionato inglese, dopo che ha capito che non ci sono le possibilità di aggregarsi al Milan e a Fonseca.

A questo punto, salvo colpi di scena, il Milan continuerà la stagione con Morata primo attaccante e Jovic riserva, con Okafor pronto ad essere utilizzato come prima punta, considerato anche il buon inizio dello svizzero.