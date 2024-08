Mercato Milan, non solo Emerson: l’obiettivo dice sì ai rossoneri

Nella Milano rossonera proseguono le operazioni di mercato, giornata decisiva per Emerson e apertura al trasferimento da parte di un altro giocatore.

Il Milan 2024-2025 sta prendendo forma e l’obiettivo è quello di arrivare preparati ai nastri di partenza del campionato. Il nuovo Diavolo di Fonseca esordirà sabato 17 agosto a San Siro contro il Torino di Vanoli. In quest’ottica la dirigenza di Via Aldo Rossi è determinata a chiudere nelle prossime ore l’affare Emerson Royal. Il terzino brasiliano di proprietà del Tottenham è sempre più vicino ai rossoneri e sta spingendo per essere ceduto. La giornata di oggi potrebbe essere quella decisiva per chiudere l’arrivo del difensore, anche se il Milan non ha fretta e soprattutto non vuole superare i 15 milioni di euro.

Nel frattempo la dirigenza continua a monitorare diversi profili per rinforzare anche gli altri reparti. Fino ad ora sono arrivati Morata in attacco e Pavlovic in difesa, a cui si aggiungerà con tutta probabilità Emerson Royal. Al momento manca un innesto in mezzo al campo, dove da settimane il Milan sta seguendo Fofana del Monaco. La trattativa per il centrocampista francese si è complicata nelle scorse ora a causa dell’interesse del Manchester United sul giocatore. Nonostante ciò i tifosi rossoneri possono sorridere dato che la società ha ottenuto il sì al trasferimento da parte un altro centrocampista.

Mercato Milan, Samardzic apre al trasferimento

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, proseguono i contatti tra il Milan e il centrocampista dell’Udinese Lazar Samardzic. Il giocatore serbo ha ribadito la volontà di vestire la maglia rossonera e ha già dato l’ok al trasferimento. Ora tocca alle due società trovare un accordo per il passaggio del classe 2002 a Milano. I friulani hanno da sempre dato la disponibilità a trattare ma la valutazione del giocatore è superiore ai 20 milioni di euro e per questo il Milan sta valutando la via più giusta per arrivare al giocatore.

Al momento l’Udinese non è interessata a contropartite tecniche, ma non è escluso che nei prossimi giorni le cose possano cambiare e arrivino risvolti sulla trattativa. Samardzic è approdato in Italia nell’estate del 2021 per 3 milioni di euro e ha il contratto in scadenza nell’estate 2026. Il giocatore ha voglia di fare un salto di qualità e per questo il Milan può fare leva sui desideri del serbo.

Nel nostro campionato il centrocampista 22enne ha totalizzato 93 presenze, condite da 13 gol e 8 assist. Nelle passate stagioni abbiamo avuto modo di apprezzare la qualità del calciatore ex Lipsia, a cui manca l’ultimo step per affermarsi. Il Milan è un grande club e Milano è una piazza importante, l’ambiente ideale per fare il salto di qualità definitivo.