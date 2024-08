Mercato Milan, nuova idea a centrocampo: avviati i primi contatti

Possibile trattativa di mercato negli ultimi giorni di mercato, primi contatti per il nuovo centrocampista.

Dopo le ottime prestazioni nelle amichevoli estive contro Manchester City, Real Madrid e Barcellona, ci si aspettava di più per la prima gara di campionato. Il calcio di luglio e agosto, quasi sempre, racconta molto poco di quel che sarà il percorso di una squadra nel corso della stagione, ma le cose belle illudono. I tifosi rossoneri si aspettavano di più contro il Toro, che comunque ha dimostrato di essere già pronta nonostante il cambio d’allenatore.

Il Torino di Vanoli ha messo in difficoltà il Milan, che nel secondo tempo è riuscito a rimettere in piedi la gara e a conquistare almeno un punto malgrado i due gol di svantaggio. Contro il Parma, Fonseca avrà a disposizione anche il nuovo acquisto per il centrocampo, che dopo diverse settimane di trattative è arrivato a Milano: parliamo di Youssouf Fofana. Il francese rappresenterà il perno del centrocampo rossonero, ma la dirigenza comincia già a pensare al futuro. Nelle ultime ore, infatti, sono stati avviati i contatti per un giovane centrocampista olandese, Silvano Vos.

Il Milan guarda avanti, piace il classe 2005 dell’Ajax

Come riportato da Matteo Moretto su X, il Milan sarebbe entrato in contatto con l’entourage di Vos. Il centrocampista olandese dell’Ajax è un profilo molto apprezzato dalla dirigenza rossonera e potrebbe rientrare in una dinamica legata al Milan Futuro. Ad oggi non c’è ancora alcun accordo tra le parti, ma i dialoghi proseguiranno nei prossimi giorni per capire la fattibilità dell’operazione sulla base di un’intesa economica con il club olandese.

Silvano Vos è un centrocampista di 19 anni, originario del Suriname, cresciuto nelle giovanili dell’Ajax. Ha scalato le gerarchie anno dopo anno ed è arrivato in prima squadra nel 2023. Nel corso della scorsa stagione ha collezionato undici presenze in Eredivisie e tre in Europa League, per un totale di circa 480 minuti con la maglia della prima squadra dei lancieri.

Il Milan vuole tornare ad essere protagonista nel presente, con un progetto ambizioso che possa permettere a Fonseca di riportare i rossoneri sulle vitte d’Italia. Tuttavia, ogni grande società che si rispetti deve essere lungimirante e deve saper guardare oltre gli obiettivi vicini. Il Milan Futuro sarà un progetto che potrebbe permettere al club meneghino di far crescere in maniera esponenziale i giovani, che avranno sempre il sogno di scendere in campo a San Siro con la prima squadra. Silvano Vos potrebbe essere uno di questi, seguiranno aggiornamenti.