Mercato Milan, nuovo ostacolo per l’acquisto di Fofana: le ultime

Youssouf considera il Milan come la sua prima scelta, ma non escluderebbe lo United, che gli ha presentato un progetto altrettanto ambizioso. Questa situazione è rischiosa: per la prima volta, un club alternativo viene preso in seria considerazione dal giocatore.

Anche se per Fofana sarebbe un piano B, da attuare solo se il Monaco non riuscisse a trovare un accordo con i rossoneri, dato che c’è ancora una significativa distanza tra le parti. Il Monaco è molto fermo sulla sua posizione e lo stesso vale per il Milan: c‘è un margine per un compromesso, ma quel passo deve ancora essere fatto.

I monegaschi infatti continuano a chiedere più di 30 milioni per il calciatore, mentre il Milan non ha intenzione di spingersi oltre i 20 per un giocatore con il contratto in scadenza a giugno 2025.

In questa situazione di empasse si sta inserendo il Manchester United, che non ha ancora presentato un’offerta ufficiale ma già incassato il gradimento del calciatore: secondo la Gazzetta dello Sport comunque, i rossoneri mantengono un vantaggio sostanziale sugli inglesi e con un rilancio sui 25 milioni la sensazione è che si possa chiudere, anche perché il Monaco rischierebbe di perdere il classe ’99 a parametro 0 tra meno di 5 mesi.