Mercato Milan, nuovo rinforzo in arrivo? Il piano dei rossoneri

Dopo il disastroso inizio di campionato il Milan potrebbe tornare sul mercato: il piano dei rossoneri per l’ultima settimana di calciomercato.

Dopo un precampionato molto convincente che aveva fatto presagire una stagione finalmente ad alti livelli, il Milan continua a non decollare. Il pareggio raggiunto in extremis contro il Torino sembrava poter accendere la luce, ma non è stato così. Nel match andato in scena allo stadio Tardini contro il Parma, la squadra di Paulo Fonseca è riuscita a peggiorare quanto mostrato nella gara di San Siro. Si sono rivisti i fantasmi della scorsa stagione, con i discussi problemi difensivi che sembrano non essere stati risolti, anzi. La squadra rossonera ha faticato a reagire dopo l’immediato svantaggio, con il gol del pareggio di Pulisic che non è riuscito a scuotere la squadra.

Il disastro di queste due prime gare potrebbe convincere la dirigenza del club rossonero a tornare sul mercato. Nonostante le dichiarazioni fatte da Zlatan Ibrahimovic negli scorsi giorni, un ultimo colpo di mercato per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Fonseca potrebbe arrivare in questi ultimi giorni. Per poter aggiungere un ulteriore pedina allo scacchiere bisognerà però liberare spazio: l’obiettivo è infatti quello di cedere alcuni dei giocatori che non rientrerebbero nei piani del tecnico portoghese per poi affondare per uno dei giocatori maggiormente seguiti in questi mesi: Manu Koné.

Milan, ultimo colpo di mercato? Si lavora alle cessioni di Bennacer e Adli

Il Milan vorrebbe regalarsi un ultimo rinforzo dal mercato. L’inizio preoccupante di campionato sembrerebbe aver convinto la dirigenza rossonera a provare a mettere a disposizione di Fonseca un’ultima pedina, ma per poterlo fare serviranno delle cessioni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe chiara la volontà del club rossonero di provare a piazzare Ismael Bennacer e Yacine Adli, entrambi non centrali nell’idea di gioco del tecnico portoghese. La cessione dei due centrocampisti permetterebbe al Diavolo di affondare per uno degli obiettivi dichiarati dallo stesso Zlatan Ibrahimovic: Manu Konè.

Il centrocampista lascerà il Borussia Mönchengladbach in questi ultimi giorni di mercato, con il Milan che vorrebbe portarlo all’ombra della Madonnina. I tedeschi, fino a qualche settimana, chiedevano 30 milioni di euro per lasciar partire il classe 2001, ma adesso potrebbero accontentarsi di una cifra vicina ai 20 milioni. Anche la Roma sarebbe interessata al centrocampista francese, con il Milan che proverà a non farsi anticipare dal club giallorosso.