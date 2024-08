Mercato Milan, offerta a sorpresa della Juventus per il rossonero: tutti i dettagli

Affare a sorpresa in casa Milan. La Juventus avrebbe messo sul piatto un’offerta per il calciatore rossonero. La trattativa potrebbe decollare a breve.

Siamo ufficialmente entrati nella settimana che precede l’inizio della Serie A. Il Milan, atteso dall’esordio a “San Siro” contro il Torino di sabato sera, sta cercando di intensificare i contatti per arricchire la rosa dopo gli acquisti di Strahinja Pavlovic e Alvaro Morata. In giornata è attesa la firma di Emerson Royal, che ha svolto le visite mediche ed ora proseguirà l’iter per cominciare ufficialmente l’avventura agli ordini di Paulo Fonseca.

Per liberare alcuni slot, specialmente in mezzo al campo, bisogna però pensare anzitutto alle cessioni. Vanno infatti piazzati alcuni “rami secchi” dell’organico rossonero, in modo da fare spazio e accogliere i pallini principali della dirigenza di via Aldo Rossi, su tutti Lazaar Samardzic e Youssouf Fofana, che sta aspettando il Diavolo ormai da lunghe settimane.

Oltre agli indiziati speciali Tommaso Pobega, Ismael Bennacer e Yacine Adli, i rossoneri potrebbero sacrificare uno dei propri difensori per risaltare i nuovi arrivati. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Juventus starebbe pensando a Pierre Kalulu, centrale designato dopo il passaggio di Todibo al West Ham.

Milan, Kalulu verso la Juventus: i bianconeri formulano la prima offerta

In base a quanto affermato dal giornalista di Sky, gli esponenti della Vecchia Signora avrebbero già avanzato una prima offerta indirizzata a via Aldo Rossi. La proposta di Cristiano Giuntoli sarebbe quella del prestito oneroso fissato a tre milioni con diritto di riscatto a 14 più tre di bonus. Al momento i rossoneri non sembrano totalmente convinti dalla Juventus, ma la sensazione è che si possa chiudere a breve, specialmente per la volontà del francese.

Kalulu, che al momento parte indietro nelle gerarchie, avrebbe infatti già accettato la destinazione e sarebbe pronto ad intraprendere una nuova tappa della sua carriera a Torino, dove Thiago Motta e i principali vertici bianconeri hanno grande ammirazione del classe 2000 di origini congolesi. Il difensore andrebbe ad arricchire un reparto in cui ha salutato Alex Sandro e Daniele Rugani sarebbe in uscita, direzione Arabia Saudita.

Sotto la guida dell’ex tecnico del Bologna Kalulu avrebbe l’opportunità di ritrovare la forma migliore, palesata nel corso dell’annata dello scudetto 2021-2022, venuta meno anche a causa dei frequenti infortuni specialmente nella stagione scorsa. Da capire ora se la Juventus si allineerà alle richieste del Milan o, viceversa, i rossoneri accetteranno la mossa di Giuntoli.