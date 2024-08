Mercato Milan, presentata l’offerta allo svincolato di lusso: la risposta spiazza tutti

Calciomercato Milan, i rossoneri presentano l’offerta ufficiale allo svincolato di lusso: arriva il resoconto.

Il Milan di Paulo Fonseca è pronto a dire la propria in campionato e nelle altre competizioni che dovrà affrontare. Dopo un inizio difficile, il calciomercato in questi ultimi giorni di agosto potrebbe rivelarsi la chiave per i successi rossoneri. La società ha gli occhi puntati su Tammy Abraham poichè rivede in lui l’attaccante perfetto da cui ripartire.

La squadra rossonera, però, non è al completo e il club milanista è a conoscenza della situazione. Gli arrivi di Fofana, Pavlovic, Morata ed Emerson Royal hanno soddisfatto la tifoseria del Milan che, però, si aspetta gli ultimi colpi ad effetto per lanciare un segnale ad Inter e Juventus. Anche il Napoli si sta rinforzando in questi ultimi giorni di mercato e di conseguenza cercare di aumentare o diminuire il gap con altre squadre è fondamentale per la credibilità e la consapevolezza della rosa stessa.

A centrocampo le partenze di Tommaso Pobega e Yacine Adli hanno comunque lasciato due vuoti pesanti soprattutto sul piano numerico. Furlani ed Ibrahimovic sono a lavoro per porre rimedio e sembrerebbe che sia stata fatta un’offerta importante ad uno svincolato di lusso, ex Serie A.

Capitolo calciomercato, Milan su Adrien Rabiot: c’è la risposta del francese

Il Milan punta in alto e avere giocatori di esperienza, qualità e personalità in squadra fa sempre molto comodo. L’acquisto di un centrocampista è un obiettivo della società e, pertanto, il club rossonero vorrebbe concludere un’operazione così affascinante quanto difficile. Adrien Rabiot, infatti, potrebbe seriamente finire al Milan.

L’ex PSG dopo la conclusione di Euro 2024 con la sua Francia ha comunicato alla Juventus di non voler proseguire la propria avventura con la Vecchia Signora. Il suo contratto, infatti, è scaduto lo scorso 30 giugno e Giuntoli lo avrebbe riaccolto in squadra soltanto se il francese si sarebbe abbassato lo stipendio. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, il Milan avrebbe presentato un’offerta di 5,5 milioni all’anno a Rabiot che ha preferito prendersi del tempo per riflettere.

Tempo che la società rossonera non ha da perdere poichè in questo week-end scenderà in campo contro la Lazio per cercare ancora la prima vittoria in campionato, prima della sosta per le Nazionali. In Serie A Rabiot è riuscito ad imporsi e grazie al suo fisico e grazie alla sua qualità. Dopo anni di ambientamento è riuscito a brillare e il Milan spera di contare proprio su di lui in vista della ricca ed impegnativa stagione.