Mercato Milan, salta l’affare ma la soluzione è in casa: la notizia

Per il Milan salta l’affare ma la soluzione, forse, ora è in casa per il Diavolo. La notizia di mercato che favorisce il giovane talento.

Il Milan martedì avrà l’impegno del Trofeo Berlusconi e poi, nel weekend, l’esordio in Serie A contro il Torino di Vanoli. La squadra di Fonseca è ora pronta ad esordire in casa mostrando al tifo rossonero il nuovo volto del Diavolo che con l’allenatore portoghese ha cambiato faccia in quanto a gioco. Sono solamente tre i nuovi acquisti del Milan ma la rosa è stata sicuramente rafforzata nei punti critici, ed ancora lo sarà.

La tournée estiva negli Usa ha portato buoni risultati ai rossoneri dove, a sorpresa, sono arrivate tre vittorie contro le tre big d’Europa: Manchester City, Barcellona e Real Madrid. Fonseca e i suoi ragazzi si sono messi in buona luce ma dalla tournée è arrivata la cattiva notizia, anche, dell’infortunio rimediato in albergo da Marco Sportiello, colui che doveva essere il vice-Maignan, e che ora però costringe il club a cercare nuove soluzioni.

Milan, come vice-Sportiello spunta una pista interna, e porta a Torriani

Il Milan ha perso Sportiello nel viaggio americano pre-campionato. Il portiere americano è costretto ad uno stop di almeno tre mesi e ciò porta il Milan a considerare qualche cambio in porta. Uno dei nomi principali per la sua sostituzione era quella di Simone Scuffet, portiere del Cagliari. L’italiano aveva una buona chance tra le mani entrando finalmente in un grande club. Come riporta Il Corriere dello Sport però Scuffet non gradisce il Milan, e neanche il Cagliari gradisce l’offerta. Scuffet non lascerebbe infatti la titolarità per un ruolo secondario al Milan.

Così il club deve cambiare strategia ed occhio allora a Lorenzo Torriani, portiere italiano classe 2005. Il 19enne è cresciuto all’interno delle giovanili del club rossonero ed è stato lui il portiere titolare di questa tournée estiva del Milan. Si è messo in ottima luce e Fonseca ha una grande considerazione di lui.

Dunque ecco che il giovane portiere potrebbe avere una chance nella Prima squadra. Potrebbe difatti accomodarsi in panchina per fare il vice-Maignan almeno fino al ritorno di Sportiello. Per lui quindi potrebbe trattarsi di una grande chance e dopo le giovanili, l’U17, U19 e U23 con la sua numero 96 sulle spalle potrebbe approdare in Prima squadra e seguire le orme di Donnarumma che di numero aveva invece la 99.