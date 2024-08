Mercato Milan, se salta Fofana ecco il nome a sorpresa: cosa filtra

Per il club rossonero spunta un nome a sorpresa a centrocampo, potrebbe arrivare da un’altra squadra italiana.

Il Milan porta avanti un calciomercato iniziato a metà luglio, almeno per quanto riguarda i colpi in entrata. I rossoneri hanno ufficializzato solo due nuovi innesti – Morata e Pavlovic – che, seppur importanti, non bastano per rendere il nuovo Milan di Fonseca abbastanza competitivo per puntare alla vetta del campionato nostrano. Un papabile nuovo acquisto potrebbe essere Emerson Royal del Tottenham, che la dirigenza rossonera sta seguendo ormai da diverse settimane e che è diventato una necessità dopo l’infortunio di Florenzi. Ma sulla lista dei desideri c’è sicuramente un centrocampista e nella giornata di oggi è emerso un nome a sorpresa.

L’obiettivo di mercato principale per il centrocampo è sempre stato Youssouf Fofana, ma le richieste del Monaco sono cambiate. Il club francese adesso chiede 35 milioni e le offerte dei rossoneri nelle scorse settimane non si sono mai avvicinate a quella cifra. Il Milan punta anche Lazar Samardzic dell’Udinese, ma un giocatore che potrebbe rimpiazzare Fofana nei piani di Fonseca è Michael Folorunsho.

Milan, nome nuovo per il centrocampo: spunta l’idea Folorunsho

In questa calda estate di mercato, i dirigenti rossoneri stanno lavorando per regalare al nuovo allenatore un centrocampista che possa completare il reparto. Il nome nuovo – secondo quanto riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com – è Folorunsho del Napoli, che non rappresenta una priorità per Antonio Conte.

Dopo una stagione in prestito al Bari – col quale ha sfiorato la promozione da protagonista – ed una in Serie A all’Hellas Verona, nella quale ha collezionato 5 gol e 1 assist, il centrocampista italiano vorrebbe restare a Napoli. Tuttavia, nei piani del club partenopeo non c’è l’idea di blindarlo e per la giusta offerta lo lascerebbe partire senza troppi problemi. Sul classe 1998, convocato anche da Spalletti in Germania per Euro 2024, ci sono anche altri club italiani.

TMW parla di un interesse concreto dell’Atalanta, che potrebbe puntare su Folorunsho per sostituire il partente Koopmeiners, ma anche di Fiorentina e Lazio. Il Milan si aggiunge a questi club e mette gli occhi sul giocatore, che però non rappresenta al momento una prima scelta, né tantomeno una priorità. Si tratta di un’idea, di un’indiscrezione di mercato che potrebbe concretizzarsi nel caso in cui dovessero sfumare altri obiettivi.

La valutazione di mercato che il Napoli fa per Folorunsho è di circa 15 milioni complessivi, bonus compresi. Se il Milan non dovesse spingersi oltre i 30 milioni richiesti dal Monaco per Fofana, allora potrebbe decidere di investire quei soldi su un altro profilo o su altri due profilo, come ad esempio Samardzic e Folorunsho.