Mercato Milan, serve fare spazio: il punto sulle cessioni

I Rossoneri preparano altri colpi in entrata, ma nel frattempo valutano diverse uscite per fare cassa e alleggerire il monte ingaggi.

Il nuovo Milan di Paulo Fonseca ha affrontato due amichevoli importanti contro Manchester City e Real Madrid, vincendo in entrambe le occasioni. Nella giornata di domani i rossoneri se la vedranno col Barcellona, per poi fare ritorno in Italia e affrontare il Monza per l’ultimo appuntamento prima dell’inizio del campionato. Il primo avversario della nuova stagione sarà il Torino di Paolo Vanoli, che vorrà sicuramente fare bella figura alla prima partita ufficiale sulla panchina granata.

Alla prima di campionato il Milan arriverà con due rinforzi importanti, Morata e Pavlovic. Sia l’attaccante spagnolo che il difensore serbo saranno titolari e il tecnico portoghese non vede l’ora di vederli in campo. La dirigenza rossonera, tuttavia, ha ancora molto lavoro da fare per completare l’organico e dovrà necessariamente mettere a segno almeno altri tre colpi. Servono un terzino destro che possa sostituire l’infortunato Florenzi, un centrocampista e un attaccante da affiancare a Morata, ma per arrivare a questi giocatori saranno necessarie alcune cessioni. I primi sulla lista dei partenti sono Divock Origi e Ballo-Tourè.

Milan, è tempo di cedere: i nomi in uscita

L’attaccante belga e il difensore naturalizzato senegalese sono separati in casa e si allenano con il Milan Futuro in attesa di un accordo definitivo per l’addio. Come riportato dalla redazione del Corriere dello Sport, per entrambi sono arrivate offerte dalla Turchia, che però i diretti interessati hanno rimandato al mittente. I due giocatori hanno un peso lordo a bilancio di circa 10 milioni e le casse del Milan beneficerebbero di queste due cessioni.

Altri due nomi che potrebbero salutare in questo mese di agosto sono due centrocampisti, Yacine Adli e Ismail Bennacer. Il francese è l’indiziato numero uno che potrebbe far spazio a nuovi innesti, ma cedere anche l’algerino significherebbe incassare una cifra molto importante. Bennacer, infatti, ha una clausola rescissoria di 50 milioni e piace molto in Arabia. Il Milan chiede una cifra che si avvicini il più possibili al valore della clausola per lasciar partire il centrocampista.

Anche Luka Jovic potrebbe entrare nelle dinamiche di mercato in uscita, per far spazio ad un altro attaccante che possa far rifiatare il neocampione d’Europa spagnolo. Un nome che piace molto al Milan è Tammy Abraham e il serbo potrebbe essere utilizzato proprio come pedina di scambio con la Roma per arrivare alla punta inglese. Se il Milan non dovesse trovare l’accordo per un nuovo centravanti, tuttavia, l’ex attaccante del Real Madrid potrebbe rimanere a Milano per dare il cambio a Morata.

Ci sono anche altri calciatori pronti alla cessione, tre italiani nello specifico: Marco Nasti, Tommaso Pobega e Filippo Terracciano. Si tratta di tre giocatori che non sembrano scaldare Fonseca e che non rientrano più nei progetti rossoneri. Se dovessero arrivare delle offerte convincenti, il Milan li lascerebbe andare. Anche Alexis Saelemaekers ha mercato e la sua valutazione di mercato si aggira attorno ai 20 milioni, ma il belga piace molto al nuovo allenatore e potrebbe restare.