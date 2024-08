Mercato Milan, testa a testa con la Roma per il pallino di Ibrahimovic: la situazione

Non si ferma il mercato del Milan. Dopo l’esordio stagionale, la dirigenza rossonera continua a muoversi. Si prevede un testa a testa con la Roma per il campioncino.

Una partenza di campionato al cardiopalma. Da rivedere la fase difensiva, ma l’orgoglio e gli spunti convincenti non mancano. Da questo deve ripartire il Milan di Paulo Fonseca. Il 2-2 contro il Torino ha lasciato alcuni dubbi che solo il tempo potrà svelare, magari con l’aiuto dei nuovi innesti. Quello di ieri è stato un Diavolo ancora in rodaggio, con 10/11 presenti nella rosa dell’anno scorso (fatta eccezione per il rientrante Saelemaekers.

Nella seconda frazione i cambi del tecnico portoghese sono stati una scossa di adrenalina, necessaria per agguantare il pari in extremis, sfiorando anche la clamorosa vittoria. Alvaro Morata è già sembrato in forma Europeo, ma vanno ancora visionati tre dei quattro nuovi innesti di questa sessione estiva. Zero minuti per Pavlovic, già in panchina, mentre solo tribuna per Emerson Royal e Youssouf Fofana, presentato alla “San Siro” rossonera all’intervallo.

Dalla prossima contro il Parma Fonseca li avrà disponibili. E chissà, da qui a sabato qualcosa potrebbe ancora muoversi. Come sottolineato da Ibrahimovic e Furlani, non è mai detta l’ultima parola. Tra i calciatori nel mirino rimane aperta la pista Manu Konè (come ribadito ieri dal senior advisor di RedBird), su cui è forte il pressing della Roma.

Milan, è sfida alla Roma per Manu Konè: il piano dei giallorossi

Il francese era il designato come piano B qualora l’affare Fofana non fosse andato in porto. Ora, nonostante l’ex Monaco sia approdato alla corte di Fonseca, lo sguardo della società di via Aldo Rossi rimane vigile sul campioncino del Borussia Monchengladbach. Per accogliere il classe 2001 serve però fare spazio, cedendo su tutti Pobega, Adli e forse anche Bennacer. Ma attenzione alla Roma. Secondo quanto affermato da calciomercato.com, le cessioni di Bove e Abraham aprirebbero la strada ad un trasferimento nella capitale del centrocampista.

Konè andrebbe quindi a sostituire il romano classe 2002, ricercato da Everton e Fulham e la cui cessione è un’opzione valutabile per il ds Ghisolfi, che tuttavia lascerà partire il mediano a cifre interessanti. Stesso discorso per Abraham, sul mercato da qualche mese e su cui anche il Milan stesso aveva chiesto informazioni. Se venissero recapitate proposte allettanti per l’ex Chelsea, presumibilmente dalla Premier League, il club capitolino non esiterebbe.

Ad operazioni definite, la Lupa affonderebbe il colpo, con il Milan che verrebbe invece tagliato fuori. Tutto dipenderà da ciò che accadrà prima del gong. Furlani docet.