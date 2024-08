Mercato Milan, trattativa ancora aperta per Samardzic: le ultime

Il Milan continua a tener monitorato Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese da tempo osservato speciale dei rossoneri: come si può chiudere.

Tra poco più di 48 ore inizierà ufficialmente la nuova stagione di Serie A, che vede il nuovo Milan di Paulo Fonseca debuttare a San Siro sabato 18 agosto alle ore 20:45, contro il Torino. I tifosi rossoneri hanno già potuto assaporare l’aria di casa martedì scorso, quando i rossoneri sono scesi in campo contro il Monza per il trofeo Berlusconi, vincendo per 3 a 1. Sabato San Siro va verso il tutto esaurito, grazie all’entusiasmo dei tifosi rossoneri che andranno a sostenere la propria squadra.

Mentre Fonseca sta già studiando gli undici che partiranno dal primo minuto nella sfida contro i granata, la dirigenza di Via Aldo Rossi prosegue il suo lavoro in ottica mercato: alla chiusura della finestra estiva mancano poco più di 15 giorni e il Milan vuole piazzare almeno altri due colpi in entrata, fermo restando che c’è da lavorare anche in uscita. Attualmente i nuovi innesti della rosa rossonera sono stati il difensore Pavlovic, l’attaccante Morata e il terzino destro Emerson Royal. Fonseca, inoltre, ha già preannunciato l’arrivo di Fofana.

Milan-Samardzic, contatti aperti con l’Udinese: come si può chiudere

Fofana rimane l’obiettivo numero uno per il centrocampo del Milan, ma i rossoneri stanno monitorando da tempo anche il centrocampista dell’Udinese Lazar Samardzic: il serbo, che da diverse finestre di mercato è oggetto di vere e proprie aste, la scorsa estate era vicinissimo all’Inter, ma ora il Milan è pronto ad affondare il colpo, con l’Udinese che però fa muro.

Per sbloccare la trattativa e portare il centrocampista sulla sponda rossonera del Naviglio, il Milan deve prima cedere, e l’indiziato numero uno è Yacine Adli: come riportato da Calciomercato.com, il Milan è pronto a cedere il francese per avanzare nella trattativa per Samardzic. Adli è monitorato da club arabi, ma anche dal Brentford, club di Premier League. L’obiettivo dei rossoneri è chiudere il prima possibile la sua cessione per arrivare al centrocampista serbo.

L’ostacolo che esiste nella trattativa per Samardzic è quello legato alla richiesta dell’Udinese, che vorrebbe portare nelle proprie casse almeno 25 milioni di euro: Furlani attualmente non si spinge oltre i 17/18 milioni, ma alcune cessioni in casa Milan possono portare a dei ripensamenti della dirigenza rossonera. Portare Samardzic a Milano vorrebbe dire fare uno sgarbo ai cugini nerazzurri, che la scorsa estate erano vicini alla chiusura dell’affare.