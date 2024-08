Mercato Milan, tutto da rifare: salta la cessione del giocatore

Non ci sarà nessuna cessione ad ora per il Milan. Il rossonero rimarrà a Milanello e la motivazione dell’affare saltato è il prezzo; la notizia.

Il Milan di Paulo Fonseca continua a lavorare incessantemente al mercato. Con l’ultimo acquisto di Youssouf Fofana le entrate del Milan possono considerarsi anche concluse ed un nuovo acquisto, ad ora, sarà possibile solo grazie ad una o più cessioni. Il tecnico portoghese contro il Torino ha mandato un messaggio forte alla squadra. Adli e Pobega in tribuna, che dovranno trovare una nuova sistemazione, e altri esuberi che dovranno presto lasciare il club.

Tra i tanti nomi troviamo quello di Fodé Ballo-Touré. Il terzino rossonero non ha avuto tante chance col Milan e le gerarchie parlano chiaro: non c’è spazio per lui. Motivo per il quale il club si era mosso assieme al giocatore per un nuovo lido. Ecco il Saint-Etienne per lui pronto all’acquisto. Così approderà in Francia il giocatore, ma invece adesso è tutto da rifare per il Milan dato che l’affare non è andato in porto.

Milan, niente Ligue 1 per Ballo-Touré. L’affare salta per un motivo ben preciso

Un Milan rivoluzionato è quello di Fonseca. Dentro i profili giovani che arrivano anche dai settori giovanili, fuori gli esuberi e calciatori non utili alla causa e le gerarchie ora sembrano contare di meno. Sull’uscio ci sono tanti giocatori inutilizzati e il Milan vorrà piazzare queste uscite per finanziare magari un ultimo acquisto di questa sfrenata sessione estiva. Tra i nomi di Pobega, Origi e Adli troviamo anche quello di Fodé Ballo-Touré che sembrava aver trovato una nuova sistemazione, ma così non è.

Il Saint-Etienne si era fatto avanti per il terzino sinistro. Per lui era pronto un ingaggio fino al 2027 ma tutto ciò non si farà. Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti la trattativa tra i due club per il giocatore è ufficialmente saltata e Ballo-Touré non lascerà, per il momento, il Milan.

Gli 1.2 milioni di euro che il Milan dava al giocatore senegalese sono stati ritenuti troppi dal club francese che quindi non si è sentito pronto di investire su questo determinato giocatore. Dunque Ballo-Touré per ora è stato integrato assieme al Milan Futuro in attesa di capire meglio quale sarà il suo avvenire e se ci sarà un’occasione concreta per lasciare il Milan in questi ultimi giorni di calciomercato.