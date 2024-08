Mercato Milan, un club di Serie A piomba sul difensore: fissato il prezzo!

Un club di Serie A è piombato su un calciatore del Milan: la dirigenza rossonera ha fissato il prezzo per un’eventuale cessione.

Manca poco meno di un mese alla chiusura definitiva della sessione estiva di calciomercato e le trattative proseguono a gonfie vele. Il Milan, che in questo primo mese di apertura ha faticato non poco a far decollare il proprio mercato, sembra aver preso il via, soprattutto sul fronte delle entrate: dopo l’arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera, primo cambio del prossimo Milan, la società ha ufficializzato l’ingaggio di Alvaro Morata e di Strahinja Pavlović, difensore serbo classe 2001.

La dirigenza di Via Aldo Rossi sta lavorando anche sul fronte delle uscite, con alcuni giocatori che sono già stati piazzati altrove, tra cui Simic, Krunic e Luka Romero, oltre agli svincolati che hanno trovato altre squadre. La dirigenza rossonera ha fatto le sue valutazioni e non ha intenzione di cambiare notevolmente la squadra, come diversamente fatto la scorsa sessione estiva di mercato. Attenzione però alle società che si fanno avanti, anche in maniera convinta, per i giocatori rossoneri, i quali, su giusta offerta, possono lasciare Milano.

Mercato Milan, il Bologna piomba su Gabbia: il prezzo fissato

Dopo gli addii a parametro zero di Simon Kjaer e Mattia Caldara, il Milan ha già trovato un uovo innesto in difesa, ovvero il giovane serbo classe 2001 Pavlovic. L’intenzione è quella di non cedere nessun altro giocatore nel reparto, ma se si dovesse far avanti un’offerta convincente, allora la dirigenza farebbe le sue riflessioni. E un interesse per un difensore, in queste ore, c’è: è quello del Bologna, per Matteo Gabbia.

Come riportato dal quotidiano Il Resto del Carlino, il Bologna avrebbe messo gli occhi sul difensore classe 1999 Matteo Gabbia. I rossoneri, appena saputo dell’interesse della squadra rossoblu, hanno subito fissato il prezzo, per allontanare un pò anche le voci di mercato: 14 milioni di euro. Cifra che per i felsinei attualmente è troppo eccessiva, nonostante possano contrattare, grazie anche ai soldi che recuperano dalla cessione di Calafiori all’Arsenal.

Attualmente non c’è stato alcun contatto tra le società, ma sono in corso delle riflessioni. Quello che è certo è che il Milan difficilmente si priverà di Gabbia, rientrato oltretutto dal prestito a febbraio dal Valencia, dopo che in quel periodo i rossoneri erano in piena emergenza difensiva. Fonseca, oltretutto, sta lavorando soprattutto sulla parte difensiva e sarebbe un peccato rompere la linea fino a qui creata.