Mercato Milan, visite mediche e poi firma: sfuma l’obiettivo

Uno degli obiettivi di mercato del Milan è sfumato definitivamente: il calciatore ha trovato l’accordo con il nuovo club ed è pronto a firmare.

La chiusura della sessione estiva di calciomercato non è poi così lontana: le porte si chiuderanno ufficialmente alle mezzanotte del 30 agosto. Nel frattempo, il nuovo campionato è già cominciato, con le prime quattro partite che si sono disputate nella giornata di ieri: anche il Milan è sceso in campo, a San Siro, contro il Torino. La squadra di Paulo Fonseca è riuscita, sotto di due gol, ad agguantare nel finale di partita il pareggio, trovando il gol prima con Morata e poi con Okafor.

La partita contro il Torino ha dato numerosi segnali al tecnico portoghese: in primis c’è da lavorare sulla fase difensiva, il Milan ha bisogno dei suoi punti cardini in mezzo al campo e ultimo, ma non meno importante, Fonseca deve integrare nel minor tempo possibile i nuovi acquisti del mercato, Fofana in primis, che può essere determinante in mezzo al campo. E a proposito di mercato, il Milan si è appena visto sfumare un importante obiettivo di questa sessione estiva.

Milan, addio a Samardzic: firmerà per l’Atalanta

Dopo averlo seguito per giorni, come rinforzo per il centrocampo, il Milan dice addio definitivamente ad un suo obiettivo di mercato: si tratta di Lazar Samardzic, ormai ex centrocampista dell’Udinese. Il serbo, infatti, firmerà presto per l’Atalanta.

Il centrocampista classe 2002 questa mattina ha sostenuto le visite mediche a Milano, per ottenere l’idoneità sportiva prima di diventare ufficialmente un nuovo calciatore del club bergamasco. Nel pomeriggio, Samardzic raggiungerà la sede dell’Atalanta per firmare il suo nuovo contratto, che lo unirà ai colori nerazzurri fino al giugno del 2029. L’Atalanta verserà nelle casse del club friulano 20 milioni di euro più bonus.

Nelle ultime due estati, Lazar Samardzic è stato un nome piuttosto ricercato, soprattutto dalle big, Inter e Milan comprese: la scorsa estate, il serbo era vicinissimo a firmare per la squadra nerazzurra, ma qualcosa poi andò storto. In questa sessione, il Milan si era fatto avanti più di tutti per portarlo nella propria rosa, ma i rossoneri sono stati beffati, complice forse anche la spinta che hanno avuto per portare a Milano Fofana. Samardzic poteva essere un innesto importante nel centrocampo di Fonseca, ma la dirigenza di Via Aldo Rossi ha concentrato le sue priorità su altri giocatori.