Mercato Milan, vuole solo i rossoneri: affare ad una condizione

Continuano le ricerche in casa Milan, con l’obiettivo di individuare rinforzi in vista dell’imminente partenza della nuova stagione. Un giocatore apre al suo arrivo a Milano: i dettagli.

La dirigenza del Milan non ha voglia di fermare il proprio lavoro sul fronte mercato. D’altronde le intenzioni sono sempre state molto chiare. Dalle ceneri di una annata non troppo soddisfacente, e con un nuovo allenatore al comando, l’operazione rinnovamento non può che dirsi solo all’inizio.

La regina indiscussa del calciomercato estivo 2023, fino ad ora, ha ufficializzato l’arrivo di due giocatori soltanto. Si tratta di Alvaro Morata, nuovo numero 7 rossonero in attesa della sua presentazione ufficiale – e pronto ad aggregarsi ai suoi nuovi compagni il prossimo 10 agosto. E di Strahinja Pavlovic, difensore centrale di nazionalità serba arrivato dal Salisburgo, che dovrà operare in un reparto tribolato dalle difficoltà.

Ma due soli nuovi ingaggi, viste anche tutte le partenze già ufficializzate, non sembrano bastare a soddisfare le necessità di una squadra che vuole subito ritornare competitiva ai massimi livelli – sia in Italia che in Europa. E mentre i dirigenti si guardano attorno, un giocatore spalanca le porte della sua carriera al club rossonero.

Milan, il giocatore vuole solo te

Vestire la maglia del Milan è sempre un motivo di orgoglio: significa conquistare la fiducia di una società gloriosa, che ha scritto capitoli importanti dello sport più amato al mondo. Sembra saperlo bene Tammy Abraham: l’attaccante giallorosso, ai ferri corti con il club capitolino, secondo quanto riferito da Sky vuole solo i rossoneri per rilanciare una carriera in stand-by.

Nonostante la fiducia iniziale ed il ruolo assunto alla Roma, la punta inglese classe 1997 non rientra più nei piani della società e di Daniele De Rossi – complice, soprattutto, l’arrivo di Soulé dalla Juventus.

Rifiutate, dunque, le due offerte giunte dalla Premier League. Ma la decisione del calciatore non basta. Perché Abraham può atterrare a Milano e rinforzare il reparto offensivo rossonero solo se dovesse uscire Luka Jovic – il serbo, giunto dalla Fiorentina, non ha mai colpito la società che si aspettava molto di più dal suo numero 15. E si medita anche sull’inserimento di qualche possibile contropartita tecnica.

Dal suo canto, Paulo Fonseca spinge certamente per il suo arrivo. Anche perché Tammy ha dimostrato in passato di saper essere pungente e decisivo, soprattutto nel corso della stagione 2022/2023. Condizione che potrebbe rispolverare con indosso una nuova maglia, per riscattare un anno complicato e al di sotto delle aspettative.