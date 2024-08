Milan, allarme Reijnders e Pavlovic: l’annuncio di Fonseca spiazza tutti

Fonseca prepara la gara contro il Torino, valida come prima giornata di Serie A per il Diavolo. Lancia l’allarme per alcuni giocatori.

I tifosi rossoneri sono entusiasti del ritorno della Serie A per la propria squadra del cuore, stamane il neo tecnico del club in Via Aldo Rossi ha avuto modo di parlare della sfida contro il Torino di Vanoli. Entrambe le squadre hanno cambiato allenatore per delle differenti vicissitudini. I tifosi sono impazienti di vedere la squadra al completo, manca ancora un tassello che probabilmente sarà occupato da Fofana.

In attesa del francese, il Milan ha l’obbligo di esordire in campionato con una vittoria. I perni fondamentali dei rossoneri alla fine sono rimasti, partendo da Maignan fino ad arrivare a Leao ma passando per Theo. Nuovi calciatori sono giunti a Milanello, sperando che possano divenire i beniamini dei loro nuovi tifosi. Intanto però ci sono problemi per due calciatori del Milan: Reijnders e Pavlovic, a farlo presente è Fonseca in conferenza stampa.

“Non sono al massimo della condizione”, sentenza di Fonseca su Pavlovic e Reijnders

Ciò che più incuriosisce i tifosi del Milan è scoprire quale sarà la prima ufficiale formazione del nuovo Milan targato Paulo Fonseca. Il tecnico torna ad approcciarsi alla Serie A dopo svariati anni, l’ultima esperienza fu alla Roma dove lasciò un bel ricordo dettato dal gioco espresso. La recrimina dei tifosi giallorossi fu la mancanza di risultati che per loro si dovevano raggiungere, al Milan la situazione sarà ben diversa. Specie per la condizione in cui si trova attualmente il club da 4 anni a questa parte.

Fonseca ha messo in chiaro che l’obiettivo del Milan è quello di entrare in Champions League ma proveranno a dare del filo da torcere all’Inter per la vittoria finale del campionato. I rossoneri vogliono agguantare la seconda stella quanto prima e per farlo bisogna vincere la Serie A. Nella formazione contro il Torino ci sarà sicuramente qualche cambio rispetto all’ultima rosa messa in campo dal Milan di Stefano Pioli. Potrebbero però non esserci volti nuovi rispetto alla passata stagione.

Le parole di Fonseca in conferenza stampa sono state – come sempre- molto chiare. Il tecnico non ha avuto peli sulla lingua nel commentare le condizioni fisiche in particolare di Reijnders e Pavlovic. Le sue parole: ” Sarò sincero, questi due giocatori non sono al massimo della condizione. Sono stati tra gli ultimi ad arrivare e non sono al 100%. Domani è difficile che partano dal 1′ minuto. Magari a partita in corso”.