Milan, anche il nuovo attaccante dal Salisburgo: trattativa aperta

A sorpresa il Milan è entrato in trattativa col Salisburgo per il giovane attaccante. L’affare può chiudersi presto. Lo riporta Nicolò Schira.

È risaputo che il Milan è alla ricerca degli ultimi tasselli per completare la sua rosa. Dopo gli acquisti di Alvaro Morata, Strahinja Pavlovic e di quello vicino di Emerson Royal, l’idea della dirigenza è di regalare a Paulo Fonseca un mediano di qualità e anche un altro attaccante. Per quest’ultimo, il Milan ha valutato essenzialmente due profili. Quello del tedesco Niklas Fullkrug, ormai passato al West Ham a titolo definitivo, e quello dell’inglese Tammy Abraham.

È quest’ultimo, l’ex Chelsea oggi di proprietà della Roma, che sta scaldando i desideri del Diavolo e soprattutto di Paulo Fonseca. L’allenatore lusitano sta chiedendo a gran voce Abraham ai dirigenti milanisti, convinto che può essere il tassello perfetto per completare l’attacco. Ma non mancano gli ostacoli, soprattutto di natura economica. Tammy ha aperto completamente al Milan, e vuole davvero solo il Diavolo. Ma la Roma sta facendo muro con una richiesta di 25 milioni di euro.

Si è ipotizzato l’inserimento di qualche contropartita per limitare i costi, ma al momento la trattativa è in stallo. La sensazione è che l’affare può concludersi ma a fuoco lento, molto lento. Intanto, il Milan pensa anche al suo progetto sui giovani, e sempre per l’attacco ha aperto una trattativa con il Salisburgo per l’ex Juventus.

Milan, all in sul giovane dell’attacco

Nicolò Schira riporta una notizia in esclusiva, secondo la quale il Milan è in trattativa concreta con il Salisburgo (club da cui ha acquistato Okafor lo scorso anno e Pavlovic quest’estate) per il giovane attaccante Nicolò Turco. Si tratta di un profilo italiano classe 2004, con un passato importante nelle Giovanili della Juventus. La scorsa stagione l’ha passata in prestito al Liefering, nella Serie B austriaca. È tornato al Salisburgo in estate ma adesso potrebbe fare ritorno in Italia. Al Milan? Sì, ma nella sua seconda formazione. Esatto, Nicolò Turco è stato individuato dai rossoneri come rinforzo perfetto per il Milan Futuro, formazione Under 23 che disputerà la Serie C nella nuova stagione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicolò Turco⚡️ (@nicoloturcoo9)



Come riferito da Schira, la trattativa è in corso. Ricordiamo che solo ieri il club rossonero ha ufficializzato l’acquisto di Samuele Longo per l’attacco del Milan Futuro. Un profilo veterano fuori quota che potrà garantire esperienza e aiutare i giovani dell’Under 23 del Diavolo. Ma serve appunto anche un giovane di qualità lì davanti. Novità sulla trattativa in corso col Salisburgo sono attese nelle prossime ore.