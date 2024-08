Milan, arriva il parere di Capello sul mercato: messaggio chiarissimo

L’ex allenatore del Milan Fabio Capello ha detto la sua sul mercato svolto dei Rossoneri. Le sue dichiarazioni lasciano pochi dubbi.

La sessione estiva di calciomercato è pronta a vivere i suoi ultimi giorni e il Milan potrebbe ancora essere protagonista. Le ultime settimane hanno visto i Rossoneri decisamente protagonisti, con numerosi colpi in entrata, e non è detto che le sorprese siano finite qui. La dirigenza vorrebbe regalare a Paulo Fonseca ancora un ultimo colpo, precisamente a centrocampo, ma è chiaro che prima bisognerà piazzare qualche cessione per liberare spazio.

Intanto i nuovi arrivi sono pronti a fare il loro debutto e la sfida contro il Parma nella seconda di campionato sarà l’occasione per vederli all’opera. La sensazione è che l’organico sia decisamente all’altezza, con Fonseca che adesso avrà il compito di far girare la squadra al meglio per provare a sognare in grande, in campionato e magari anche in Europa. Intanto nelle ultime ore l’ex rossonero Fabio Capello ha rilasciato alcune dichiarazioni dando un suo parere su quello che è stato il mercato fatto dal club.

Capello sicuro sul Milan: “Mercato puntato a diventare più europei”

Lo storico allenatore rossonero è stato protagonista di un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport e tra i temi affrontati c’è stato ovviamente anche il nuovo Milan di Fonseca con alcune valutazioni sul mercato attuato dalla dirigenza. Secondo Capello l’obiettivo del club è chiarissimo:

Il Milan sta facendo un mercato con l’obiettivo di diventare ancora più europei, nella fisicità e nella mentalità. Dalla squadra, e in particolar modo da Paulo Fonseca, mi aspetto una crescita soprattutto a centrocampo.

Questo il pensiero di Capello, che crede che l’obiettivo del Milan sia quello di plasmare ancor di più la propria identità europea. Secondo l’ex rossonero ci sarà un salto di qualità soprattutto a centrocampo, reparto a cui si è aggiunto il francese Youssouf Fofana dopo una delle più estenuanti telenovele di questa sessione di mercato.

Manca una settimana alla fine del calciomercato e per i tifosi rossoneri potrebbe esserci in serbo ancora qualche sorpresa, forse proprio a centrocampo. Nel frattempo bisognerà iniziare a macinare in campionato, dove il pareggio interno contro il Torino non ha chiaramente lasciato soddisfatto il popolo rossonero, fatta eccezione per la reazione avuta negli ultimi minuti di gara che ha quantomeno evitato un dolorosissimo K.O. davanti al proprio pubblico.