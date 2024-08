Milan, arriva la smentita a centrocampo: tifosi amareggianti

È arrivata la smentita che non lascia alcun dubbio. Le speranze dei tifosi del Milan di vederlo in maglia rossonera svaniscono.

Mancano ormai pochissime ore alla chiusura di questa sessione estiva di calciomercato ed il Milan si prepara a mettere la parola fine alla propria campagna acquisti a quota 5 colpi. Giorgio Furlani ed il suo team di mercato hanno garantito a mister Paulo Fonseca giocatori del calibro di Morata, Pavlovic, Emerson Royal, Fofana e Abraham. L’ultimo innesto in ordine di tempo è stato proprio quello relativo al centravanti inglese, arrivato in prestito secco dalla Roma.

La campagna acquisti del Milan, quindi, può ritenersi conclusa, almeno che Giorgio Furlani non decida di buttare un occhio sulla lista degli svincolati. La società rossonera avrebbe voluto piazzare un altro colpo a centrocampo prima della chiusura del mercato. In questo senso, erano diversi in nomi finiti sul taccuino della dirigenza rossonera. Il più gettonato era Manu Konè, finito in queste ore alla corte della Roma. Tra le possibili opzioni vagliate dal Milan sembrava esserci anche Adrien Rabiot, idea però che il club non avrebbe mai veramente preso in considerazione.

Arriva la smentita: Rabiot non vestirà rossonero

In merito alla suggestione Rabiot in casa Milan, si è espresso l’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio. Il giornalista di Sky Sport ha fatto il punto della situazione, affermando che come l’ipotesi legata al centrocampista francese sia stata smentita da parte della stessa società rossonera.

Gianluca Di Marzio è stato molto chiaro: “Rabiot è stato smentito da parte del club ma comunque può arrivare soltanto se Bennacer esce anche per un discorso di liste UEFA. Per Bennacer al momento non ci sono grandissimi avanzamenti per una sua partenza. Se dovesse rimanere il discorso Rabiot andrebbe a interrompersi prima di nascere”.

Dunque, niente Adrien Rabiot per il Milan. Il centrocampista francese, di fatto, resta ancora nella lista degli svincolati dopo la sua lunga esperienza alla Juventus. Il profilo dell’ex PSG sarebbe molto gradito da Paulo Fonseca, ma per via delle uscite l’affare resta praticamente impossibile da mandare in porto. Inoltre, l’esperto centrocampista classe 1995 continua ad avere delle pretese molto alte in merito all’ingaggio, altro aspetto che avrebbe condizionato e come le valutazioni di molti club del panorama europeo.

Bennacer resta al Milan

A complicare quelli che sarebbero potuti essere gli ultimi movimenti di mercato del Milan sono stati appunto i cosiddetti esuberi. Tra quelli che non sono al centro del progetto di Fonseca c’è di fatto Ismael Bennacer, centrocampista che la società rossonera non è riuscita a piazzare. Nonostante la volontà del calciatore di lasciare Milano per trasferirsi in Arabia, il club lombardo ha riscontrato più di qualche difficoltà nell’aprirgli le porte della cessione.

In queste ultime ore si è parlato dell’interesse di società come Atletico Madrid e Marsiglia, ma nessuna offerta concreta è arrivata sul tavolo della dirigenza rossonera. Dunque, salvo colpi di scena, Ismael Bennacer resterà a disposizione del Milan di Paulo Fonseca, con la speranza di ritagliarsi una posizione di spicco nelle gerarchie del tecnico portoghese.