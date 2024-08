Milan, aumentano le pretendenti per l’attaccante rossonero: un nuovo club di Serie A piomba sul giocatore

Aumentano sempre più le pretendenti per l’attaccante del Milan: un nuovo club di Serie A starebbe pensando al calciatore rossonero.

Il Milan sta facendo molto parlare di sé in questi giorni caldi e intensi di calciomercato. La società rossonera sta rubando la scena della Serie A tra operazioni in entrata e in uscita. Nella giornata di ieri, la compagine lombarda ha annunciato il suo terzo colpo estivo, ufficializzando l’accordo con il Tottenham per Emerson Royal. Dopo una lunga trattativa con gli Spurs, il Milan è riuscito ad arrivare alla tanto attesa fumata bianca, assicurandosi il brasiliano per 15 milioni di euro più bonus. Emerson Royal, che indosserà la maglia numero 22, si è legato al Milan fino al 2028 con opzione per un altro anno.

Oltre al mercato in entrata, il club rossonero sta catturando l’attenzione anche sul fronte cessioni. È di ieri la notizia di quello che sembrerebbe essere l’imminente trasferimento di Pierre Kalulu alla Juventus. Il difensore avrebbe ceduto agli apprezzamenti della Vecchia Signora, invogliando il Milan a trovare un’intesa. Accordo che sarebbe stato raggiunto sulla base di un prestito di 3 milioni di euro e riscatto fissato a 14. A questa cifra vanno aggiunti altri tre milioni di bonus. In questi giorni, Pierre Kalulu potrebbe non essere l’unico a salutare il Milan. A stretto giro dovrebbero arrivare risvolti importanti anche sul futuro di Marco Nasti, sul quale si sarebbe fiondato un nuovo club di Serie A.

Nuovo club di Serie A su Nasti

Le pretendenti per Marco Nasti aumentano a dismisura. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti, durante la trasmissione ‘Calciomercato L’Originale’, un’altra società di Serie A avrebbe messo gli occhi sul giovane centravanti del Milan. A chiedere informazioni dettagliate per l’attaccante classe 2003 sarebbe stato il Genoa.

Dopo la cessione di Retegui all’Atalanta, il Grifone si è messo alla ricerca di un nuovo terminale offensivo a cui affidare il peso dell’attacco rossoblù. Marco Nasti, di fatto, sarebbe uno degli ultimi nomi finiti nel mirino della società ligure.

Il Genoa starebbe seriamente pensando ad investire sul promettente attaccante del Milan, andandosi ad aggregare alla sfilza di pretendenti per il calciatore. Resta da capire il tipo di formula con cui la società rossoblù deciderà di intavolare la trattativa. Il Milan vorrebbe cederlo nuovamente a titolo temporaneo, magari ad un club di Serie B che possa garantirgli un ruolo centrale nel progetto, incentivando maggiormente la sua crescita.

Per Marco Nasti ci sarebbe la fila. L’attaccante è seguito con attenzione da Cremonese, Hellas Verona, Reggiana, Frosinone e Bari. È proprio quest’ultimo club in cui Marco Nasti ha militato nella precedente stagione, collezionando 7 gol in 38 presenze. Il futuro del giovane rossonero è ancora tutto da scrivere, i prossimi giorni potrebbero essere determinati.