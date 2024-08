Milan beffato: sfuma la trattativa per l’obiettivo di mercato

News Milan, pessime notizie in arrivo. L’obiettivo di calciomercato è ad un passo dall’essere sfumato.

Non è stato un inizio che i tifosi si sognavano quello in casa Milan. Tra la prima e la seconda partita, infatti, i rossoneri hanno totalizzato un solo punto. Per questo motivo, domani sabato 31 agosto alle ore 20.45, la squadra di Paulo Fonseca vorrà fare di tutto per portare a casa la prima vittoria stagionale contro la Lazio prima dell’inizio della pausa nazionali.

Nel frattempo, la società rossonera è indaffarata per migliorare e rendere ancora più competitiva la rosa in vista della chiusura della finestra di calciomercato che avverrà nelle prossime ore. Il Milan ha lavorato sia sul mercato in entrata, ma anche per quello in uscita con l’obiettivo di regalare al nuovo allenatore la giusta squadra per competere e riportare in alto il nome del Diavolo.

Continua, così, a lavorare anche in queste ultime ore per chiudere l’ultimo paio di questioni rimaste ancora aperte o per le sorprese last minute che si troveranno sulla strada del mercato. Negli ultimi giorni, si parlava di un nuovo innesto per il centrocampo della squadra rossonera, Manu Kone, centrocampista classe 2001 in forza al Borussia Monchengladbach.

Mercato Milan, le ultime novità sul futuro di Manu Kone: va alla Roma

Manu Kone è uno dei nomi su cui il Milan aveva puntato gli occhi per rinforzare il centrocampo in quanto è un giocatore duttile, che all’occorrenza può giocare sia davanti alla difesa o anche dietro le punte. Sul giocatore, però, non è presente solo il Milan, ma anche la Roma sembra essere molto interessata. Il tempo stringe e secondo quanto riportato da Foot Mercato, la squadra del Milan potrebbe perdere il duello con i giallorossi. Di seguito riportata la notizia.

La Roma sarebbe un passo avanti al Milan per poter comprare Manu Kone. Infatti, dalla Francia assicurano di come la squadra di Daniele De Rossi abbia quasi raggiunto un accordo di massima con il Borussia Monchengladbach. Il club tedesco chiede circa 20 milioni di euro, le distanze tra le parti sta diminuendo e la Roma ha già la risposta positiva del calciatore, a cui è stato offerto un ingaggio da 3 milioni di stagione e un contratto fino al 2029.

I rossoneri sembrerebbero dunque essere tagliati fuori visto che per affondare il colpo dovrebbero far uscire uno tra Jovic e Bennacer. Kone si trova a Roma per svolgere le visite mediche