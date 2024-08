Milan, Camarda contro il Parma? La decisione sembra presa

Tra le incognite sulla sfida tra Milan e Parma c’è anche la possibile convocazione di Francesco Camarda. La situazione sembra molto chiara.

Il debutto stagionale del Milan di Paulo Fonseca è senza dubbio stato agrodolce. I Rossoneri non hanno convinto più di tanto e hanno sfiorato la clamorosa sconfitta interna contro il Torino, salvo poi riprendersi negli ultimi minuti portando a casa un punto. Dalla prossima giornata servirà, però, cambiare passo e contro il neopromosso Parma l’obiettivo sarà ovviamente la vittoria. Al Tardini, però, il Diavolo dovrà fare a meno di Alvaro Morata.

L’attaccante spagnolo, già a segno contro sabato scorso, starà ai box per un paio di settimane con Fonseca che dovrà, dunque, studiare delle alternative. Il nome più probabile è chiaramente quello di Luka Jovic, partito titolare contro i Granata, ma una possibile opzione a sorpresa (che stuzzica e non poco le fantasie dei tifosi rossoneri) è anche quello che porta il nome di Francesco Camarda. Il gioiello classe 2008 sta già lasciando la sua impronta con il Milan Futuro e potrebbe tornare utile in vista di sabato.

Verso Parma-Milan: poche possibilità di vedere Camarda

Gran parte dei tifosi chiede già a gran voce la presenza in campo di Camarda, ma al momento le possibilità di vederlo nella lista dei convocati per la sfida contro il Parma sono abbastanza remote. Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, in giornata il baby prodigio si è allenato ancora con il Milan Futuro e per questo motivo appare difficile pensare ad un suo possibile minutaggio. Fonseca non sembra intenzionato a farlo scendere in campo e già una sua convocazione sarebbe alquanto sorprendente.

Come detto, è molto probabile che il tecnico portoghese confermerà Luka Jovic dal primo minuto con la speranza che il serbo possa riscattarsi dopo la prestazione opaca contro il Torino. Da non sottovalutare neanche l’ipotesi Noah Okafor, risultato già decisivo alla prima di campionato con il gol in pieno recupero che ha permesso ai padroni di casa di acciuffare il pareggio.

Molto basse, dunque, le probabilità di vedere Camarda in campo al Tardini anche se Fonseca potrebbe decidere comunque di convocarlo per fargli fare ulteriore esperienza. Intanto il gioiellino rossonero si sta facendo le ossa con il Milan Futuro, mettendo anche a segno una doppietta nell’ultima presenza nella Coppa Italia Serie C contro il Novara nella vittoria per 2-1.