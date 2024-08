Milan, c’è l’accordo per Vos: tutti i dettagli

Novità di mercato cruciali da Fabrizio Romano. Il Milan è vicino ad ingaggiare il giovane centrocampista. C’è l’accordo. I dettagli.

Il Milan fa sul serio e ha intenzione di regalare a Paulo Fonseca un altro mediano di talento dopo Youssouf Fofana. Si credeva che l’obiettivo numero uno fosse Manu Koné, in uscita dal Borussia Monchengladbach. Ma i costi elevati del centrocampista francese hanno fatto raffreddare la pista, e così Moncada e Ibrahimovic si sono lanciati su Silvano Vos, giovane e talentoso mediano classe 2005. Vos milita tra le fila dell’Ajax, già in Prima Squadra. Il Milan vuole ingaggiarlo e ormai ci sono pochi dubbi. A confermarlo in toto è questa sera Fabrizio Romano.

Secondo l’esperto di mercato, il Diavolo ha già concordato i termini personali con Silvano Vos. In soldoni, il giovane si è promesso ai rossoneri, convintissimo del progetto propostogli. Per il giocatore è pronto un contratto a lungo termine, probabilmente di 5 anni. Lui ha accettato anche i termini dell’ingaggio. Cosa manca per concludere l’affare? Ovviamente concordare il costo d’acquisto con l’Ajax, proprietario del cartellino di Vos. I colloqui sono in corso e non è escluso che la trattativa possa chiudersi nelle prossime ore.

Non ci resta che attendere ulteriori novità dalla questione di mercato. Ma con Adli e Pobega alla porta, il Milan ha scelto Vos come rinforzo adatto.