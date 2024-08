Milan, Chukwueze non si nasconde su Pioli: “Ecco cosa non ha funzionato”

Samuel Chukwueze ha rilasciato una bella intervista a La Gazzetta dello Sport. L’attaccante ha spiegato i motivi della cattiva stagione scorsa.

Samuel Chukwueze è uno dei rossoneri più in forma in questo avvio di stagione. Il nigeriano si è presentato a Milanello con uno smalto e una brillantezza diversi, convinto di riscattare quanto non fatto lo scorso anno. Da non titolare con Stefano Pioli, Samu sembra adesso aver conquistato la fiducia totale di Paulo Fonseca, che è prono ad ereggerlo a suo fedelissimo spostando Christian Pulisic al centro della sua trequarti.

E Chukwueze ha già dato segnali più che incoraggianti. Doppio assist a Lorenzo Colombo nella tournée americana, e un gol fantastico che ha sancito la vittoria contro il Real Madrid. Ma in generale, le sue prestazioni sono state tutte ottime e in crescendo. I tifosi sono felici di questo exploit, e sperano che quella che verrà possa davvero essere l’annata di Chuku. Cosa non è andato lo scorso anno? Lo ha spiegato l’attaccante in persona ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Bella la sua intervista per la rosea.

Chukwueze: “Fonseca mi ha detto una cosa”

Ovviamente, Samuel Chukwueze ha prima spiegato cosa è andato storto con Stefano Pioli, l’ex allenatore rossonero che lo ha recluso in panchina la scorsa stagione. I tifosi stessi non pensavano che dopo i soldi spesi per lui si sarebbe visto così poco in campo. Non si è nascosto il nigeriano, e a La Gazzetta ne ha spiegato i motivi:

Mattia Liberali x Samuel Chukwueze, ça fait but pic.twitter.com/MF8EcJazbm — AC Milan – FR (@AC_MilanFR) August 1, 2024

“Sono arrivato tardi, a fine luglio, era un po’ difficile convincerlo, chi giocava nella mia posizione segnava (Pulisic ndr). Tutti siamo umani, anche io volevo giocare, ma gli allenatori sono prudenti, è normale. Ho avuto un buon rapporto con Pioli, è un uomo fantastico e un bravo allenatore ma è questo il calcio”.

Differenze con Paulo Fonseca, nuovo tecnico del Milan? Tante! Il portoghese gli ha chiesto una cosa bellissima a livello personale. Ha concluso così l’attaccante nigeriano: “Il mister mi dà fiducia. Ora devo dimostrare che sono da Milan. Penso sia il mio momento. Fonseca mi ha detto solo una cosa: ‘Samuel, non voglio vedere il Chukwueze dello scorso anno. Voglio quello del Villarreal’. E io: ‘Ok, no problem’. E’ come se fossi rinato. Sono un giocatore nuovo. Il mio obiettivo personale è quello di battere il mio record di sei gol in campionato”.

E noi non vediamo l’ora di vedere all’opera il miglior Chukwueze!