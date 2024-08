Milan, due giocatori verso l’addio: i rossoneri possono incassare 70 milioni!

Il Milan può portare nelle proprie casse un tesoretto da 70 milioni di euro con due cessioni: la società non rossonera è al lavoro per mandare in porto la doppia operazione in uscita.

Il Milan è molto attivo in questa finestra di mercato. La società rossonera ha grandi ambizioni per la prossima stagione e lo dimostrano i primi due colpi piazzati: Morata e Pavlovic. A questi, il club lombardo conta di aggiungerne altri per aumentare sempre più il tasso tecnico della rosa messa a disposizione di mister Paulo Fonseca. Tuttavia, c’è un aspetto che tuttora starebbe frenando e non poco le idee di mercato del Milan.

A mettere in apprensione la società rossonera, rallentando inevitabilmente anche i molti ragionamenti in entrata, è il capitolo legato alle cessioni. Sono molti i calciatori che non sono al centro del progetto tecnico tattico di Fonseca. L’attuale rosa contiene una serie di giocatori in esubero che il Milan sta facendo fatica a piazzare. Nell’elenco di sbarco, ci sono anche i nomi di Ismaël Bennacer e Yacine Adli.

Bennacer e Adli verso l’addio: il Milan punta a ricavare un tesoretto dalle loro cessioni

Tra i principali nomi connessi al mercato in uscita del Milan ci sono anche Ismaël Bennacer e Yacine Adli, profili da cui la società rossonera vorrebbe dare vita ad un sostanzioso tesoretto. Secondo il quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il club lombardo conta di ricavare dalle rispettive cessioni ben 70 milioni di euro.

Ismaël Bennacer continua a ricevere molti apprezzamenti dall’Arabia Saudita. La società rossonera ambisce ad incassare i 50 milioni previsti della clausola rescissoria. Altro giocatore che piace a diversi club della Saudi Pro League è proprio Yacine Adli. Nell’ultimo periodo, il centrocampista francese avrebbe ricevuto una serie di avance da parte dell’Al-Shabab. Il Milan lo valuta intorno ai 20 milioni di euro. L’ex Bordeaux, però, sembra tutt’altro che convinto di volare in Arabia. Discorso diverso per Bennacer: l’algerino sarebbe ben disposto ad accettare una ricca offerta dalla Saudi Pro League.

Quindi, qualora il club lombardo riuscisse nel proprio intento, ricaverebbe la bellezza di 70 milioni di euro dalle due cessioni. Un tesoretto cospicuo che permetterebbe al Milan di riversarsi in maniera decisa sul mercato in entrata, andando a rinforzare ulteriormente la rosa di mister Paulo Fonseca.

Gli eventuali addi di Bennacer e Adli concederebbero alla dirigenza la possibilità di portare al termine proprio i colpi nel reparto di centrocampo. In questo senso, il Milan starebbe continuando a tenere il piede sull’acceleratore per arrivare ad un’intesa con il Monaco per Fofana. Al contempo, i rossoneri tengono nel proprio mirino anche Samardzic.