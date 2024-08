Pierre Kalulu è pronto a diventare un nuovo giocatore della Juventus: l’operazione è prossima dalla chiusura.

Il Milan si avvicina ai nastri di partenza della prossima stagione con grande entusiasmo e ambizione, componenti che mister Paulo Fonseca alimenta quotidianamente. I tifosi non vedono l’ora di guadare e giudicare le prime uscite ufficiali del loro club del cuore, volgendo lo sguardo in modo particolare su quelli che sono i nuovi innesti. Per ora, la società lombarda si è rinforzata realizzando tre colpi: Morata, Pavlovic ed Emerson Royal. Quest’ultimo è stato presentato questa mattina in conferenza stampa dopo l’ufficialità di ieri.

Dopo aver colmato alcune lacune tra difesa e attacco, adesso il Milan vuole riservare la propria attenzione al reparto di centrocampo. Tuttavia, prima di siglare il colpo in mediana, la società rossonera avrebbe bisogno di risolvere alcune situazioni in uscita. Giorgio Furlani e la sua squadra di mercato stanno cercando di fare posto per quello che sarà il nuovo volto del centrocampo del Milan. Proprio sul fronte cessioni, il club lombardo in queste ore sta definendo la cessione di Pierre Kalulu alla Juventus.

Kalulu vestirà bianconero: definite cifre e dettagli

Pierre Kalulu a stretto giro approderà alla corte della Juventus di mister Thiago Motta. L’affare sarebbe ormai in dirittura d’arrivo, maggiori dettagli sono stati forniti da Daniele Longo. Tramite i propri canali social, il noto giornalista ha svelato quelle che dovrebbero essere cifre e dettagli dell’operazione in uscita del Milan.

Milan e Juventus avrebbero raggiunto un’intesa sulla base di un prestito oneroso da 3,5 milioni con diritto di riscatto a 14 milioni, più 3 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita. La due società dovrebbero limare gli ultimissimi dettagli nella giornata di oggi. Pierre Kalulu è pronto ad indossare la maglia bianconera, decisiva la sua volontà di trasferirsi alla Juventus. Il difensore francese, di fatto, non dovrebbe essere convocato da Paulo Fonseca per il trofeo Berlusconi.

Sempre stando alle indiscrezioni raccolte da Daniele Longo, questa mattina sarebbe andato in scena un summit tra il proprietario del club, Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Il tema principale è stato quello relativo al mercato, nel corso del quale si è discusso del prossimo obiettivo: il centrocampista.

Resta sempre in piedi la pista Fofana, nome numero uno del Milan per rinforzare la mediana. Nel corso dell’incontro al vertice, si sarebbero toccati anche altri argomenti, come la questione stadio e alcune strategie commerciali in vista della nuova stagione.