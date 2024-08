Milan, è fatta per il colpo in entrata: operazione in chiusura

Il Milan è pronto a chiudere un altra trattativa in entrata. La fumata bianca è attesa nelle prossime ore. I rossoneri piazzano quindi il terzo colpo del mercato estivo.

Il Milan non si ferma. Dopo aver convinto nelle amichevoli negli Stati Uniti, il club rossonero continua a muoversi sul mercato. C’è ancora tanto lavoro da fare. Non solo sul campo, dove Fonseca continuerà la preparazione in vista dell’esordio in campionato, previsto tra esattamente dieci giorni contro il Torino a “San Siro”, ma anche fuori.

I presupposti visti in America promettono bene, ma bisogna ancora arricchire una rosa che è obiettivamente incompleta. I piani alti di via Aldo Rossi si stanno concentrando su più fronti. Ufficializzati i colpi Alvaro Morata (che arriverà domani a Milano) e Strahinja Pavlovic (oggi la presentazione), in attesa di chiarire la situazione attorno a Fofana, il Diavolo sta per chiudere un altro affare in entrata, il terzo della finestra di mercato estiva.

Ci è voluta un po’ di pazienza, ma Furlani e Ibrahimovic sono riusciti a trovare la chiave per affondare il colpo e regalare all’allenatore portoghese ex Roma e Lille un nuovo innesto. In base a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Emerson Royal sta per diventare un nuovo giocatore del Milan. Sta infatti per arrivare la luce verde da parte del Tottenham secondo il giornalista di Sky Sport.

Milan, Emerson Royal ad un passo: atteso il via libera dal Tottenham

Sono ore decisive per il passaggio del terzino brasiliano da Londra a Milanello. Il via libera definitivo degli Spurs è atteso tra oggi e domani dopo un’operazione che sembrava non voler decollare mai. La trattativa pare essersi finalmente sbloccata. Il classe 1999 è così pronto ad iniziare una nuova avventura in Italia con tanta voglia di riscatto dopo una stagione deludente agli ordini di Ange Postecoglou, in cui ha disputato solamente 24 presenze con un solo gol all’attivo.

Un colpo che arricchisce le fasce rossonere di un calciatore veloce e tecnico come l’ormai ex Tottenham, che si candida per una maglia da titolare sotto la guida di Paulo Fonseca. La trattativa dovrebbe andare in porto attorno ai 15 milioni, che saranno versati nelle casse del club di Daniel Levy. Non appena verranno stabiliti gli ultimi dettagli, Emerson Royal sosterrà le visite mediche e si immergerà il prima possibile nell’ambiente Milan. Il Nazionale verdeoro è pronto a sfrecciare.