Milan-Emerson Royal, ci siamo: quando può arrivare la fumata bianca

Aumenta l’ottimismo del Milan per l’affare Emerson Royal. L’intesa con il Tottenham è praticamente trovata ed è atteso solo il via libera.

Il Milan è pronto a fare il tris. Dopo aver accolto in rossonero Alvaro Morata, sbarcato ieri a Linate, e Stranihja Pavlovic, che ieri ha tenuto la sua conferenza stampa di presentazione, il Diavolo è pronto ad abbracciare il terzo colpo in entrata di questa sessione di calciomercato. Dopo settimane estenuanti di trattative con il Tottenham, è ormai in definizione l’arrivo del brasiliano Emerson Royal, pronto a diventare il nuovo terzino rossonero.

I due club hanno impiegato molto tempo, decisamente più del previsto, per trovare un accordo ma ormai tutte le difficoltà sembrano essere alle spalle. Manca solo il via libera da parte del club inglese e poi l’ex Barcellona potrò diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. La fumata bianca non è mai stata così vicina e potrebbe arrivare molto ma molto presto.

Emerson Royal al Milan: in giornata il possibile accordo

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, già oggi potrebbe arrivare l’ok definitivo da parte del Tottenham. La richiesta degli Spurs è stata per diverso di 25 milioni di euro, ma dopo diversi colloqui si è riuscito a trovare un’intesa sulla base di 15 milioni di euro più bonus. Restano da sistemare solo gli ultimi dettagli con il Milan che attende solo un segnale dal Tottenham per poter abbracciare il brasiliano.

L’arrivo di Emerson Royal è, dunque, previsto già per il fine settimana con la speranza di Paulo Fonseca di poter avere a disposizione il giocatore già per la prima giornata di campionato contro il Torino a San Siro. Il suo debutto già nella prossima settimana resta comunque molto difficile, ma bisognerà capire come il brasiliano riuscirà ad inserirsi negli schemi della squadra.

Quel che è certo è che Fonseca punta molto sul giocatore e vuole renderlo centrale nel suo progetto fin da subito. L’arrivo di Emerson, inoltre, va a riempire tutti gli slot a disposizione per gli extra-comunitari. Dopo Pavlovic, infatti, si tratta del secondo colpo extra-comunitario che verrà messo a segno in questa sessione di mercato, con il Milan che non potrà farne altri. Chiuso il colpo Emerson Royal, sarà poi il momento di pensare al centrocampo con Youssouf Fofana che resta il primo nome nella lista dei desideri, nonostante le molte difficoltà con il Monaco.