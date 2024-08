Milan, Emerson Royal è arrivato a Milano: i dettagli

Finalmente il terzo acquisto dell’estate rossonera! Emerson Royal è appena sbarcato a Milano, pronto a legarsi al Diavolo. I dettagli.

Una trattativa durata settimane. Allontanamenti e avvicinamenti, sino a quello definitivo che ha portato all’accordo totale. Il Milan ha accolto finalmente questa sera Emerson Royal. Sappiamo bene che non è stato semplice trattare con il Tottenham, ma alla fine il club inglese ha ceduto accettando l’ultima offerta del Diavolo di 15 milioni di euro più 2 di bonus. Come apprendiamo nell’ultim’ora, il terzino destro brasiliano è atterrato questa sera a Milano intorno le 21.50. Sarà domani la giornata clou, dato che in mattinata Emerson si sottoporrà alle visite mediche per poi recarsi a Casa Milan e firmare il nuovo contratto.

Per lui pronto un quadriennale (2028) con opzione per il quinto anno a 3 milioni a stagione. Fonseca avrà presto a disposizione il nuovo esterno di difesa per la destra, che molto probabilmente scalzerà dal posto di titolare Davide Calabria. Sappiamo bene che il Milan ha accelerato nei dialoghi con il Tottenham dopo l’infortunio grave di Alessandro Florenzi (tornerà nel 2025). Ripreso dai giornalisti, Emerson Royal si è lasciato andare ad un “Forza Milan” appena uscito dall’aeroporto di Linate in compagnia della moglie e del figlio piccolo.