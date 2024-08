Milan, Emerson Royal ha firmato: l’annuncio dell’agente fa impazzire i tifosi

Dopo mesi di lunghe trattative, finalmente il nuovo acquisto è arrivato a Milano: dopo le visite mediche, attesa l’ufficialità

Dopo settimane di stallo, il mercato del Milan sembra finalmente entrato nel vivo: dopo gli arrivi di Alvaro Morata dall’Atletico per 13 milioni e di Pavlovic dal Salisburgo per 18 più 2 di bonus, il Milan ha chiuso per un nuovo acquisto.

Sono stati lunghi mesi di trattative, Emerson Royal è ufficialmente un nuovo calciatore del Milan per 15 milioni più bonus. Secondo Gianluca Di Marzio, il brasiliano ha firmato un contratto da 4 milioni a stagione fino al 2029. Fermato da calciomercato.com, l’agente di Emerson, Stefano Castagna, ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno già scaldato il popolo rossonero.

Milan, Castagna (agente Emerson): “Progetto serio, ecco il numero che ha scelto”

Dopo una lunghissima trattativa, è finalmente arrivata la fumata bianca per Emerson Royal al Milan: l’affare è stato commentato a caldo dal suo agente, Stefano Castagna: “La trattativa è stata lunga perché sono due società che lavorano in maniera seria ma la volontà del giocatore ha reso possibile l’affare. Emerson è molto emozionato di essere in un club grande e glorioso come il Milan“.

Decisiva quindi la volontà del ragazzo di misurarsi con la Serie A e di vestire la maglia rossonera; Castagna ha poi commentato anche i motivi dietro l’importante contratto firmato da Emerson, fino al 2029, e la scelta del numero di maglia: “Il contratto è importante e simboleggia la serietà dell’investimento e del progetto che è a lungo termine. Indossare la 22 al Milan per un brasiliano è sempre speciale, speriamo di poter fare molto bene“.

Chiaro è il riferimento di Castagna a Ricky Kakà. idolo dei tifosi rossoneri e pallone d’oro proprio con la 22 sulle spalle.

Emerson arriva ad occupare lo slot sulla fascia destra lasciato vacante dall’infortunio di Florenzi che ha, probabilmente, già chiuso la sua stagione. Le caratteristiche del brasiliano sono molto diverse da quelle di Calabria, sia per impostazione fisica che per qualità tecniche. Probabilmente il suo profilo si adatta meglio alle richieste di Fonseca.

Il tecnico portoghese infatti ama avere laterali di difesa che diano grande ampiezza e profondità alla manovra, partire con i terzini già alti in fase di impostazione in modo da poter stringere gli esterni alti, andando così ad occupare i canali intermedi, i “mezzi spazi”. Questo tipo di rotazione permette alle ali di avvicinarsi maggiormente alla porta e di essere potenzialmente più decisive in zona gol e potranno contare anche su Morata, maestro nel liberare gli spazi e trovare gli esterni.