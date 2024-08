Milan-Emerson Royal, trovato l’accordo e chiusura vicina: le cifre

Il Milan è vicino alla chiusura del terzo colpo ufficiale di questa sessione di mercato in entrata. Col Tottenham la chiusura è vicina.

Questa notte c’è stata la vittoria sul Real Madrid per i ragazzi di Paulo Fonseca. Alcuni giocatori sono riusciti a brillare particolarmente contro i blancos e in questa tournée stanno dando il loro meglio. Il Diavolo sembra infatti che stia riuscendo a trovare una quadra in campo e il calciomercato potrà dare uno sprint in più alla rosa. Il 17 agosto avrà inizio la Serie A e il Milan ha ancora la possibilità di chiudere ancora per alcuni rinforzi e dare al tecnico portoghese una squadra già completa.

Uno dei sacrificati in uscita potrebbe essere proprio il capitano rossonero Davide Calabria. Difatti l’arrivo di Emerson Royal e il trasloco di Kalulu sulla fascia destra potrebbero ridurre notevolmente lo spazio di Calabria al Milan. Intanto il club rossonero con quello inglese è vicino alla chiusura del colpo e l’accordo è stato raggiunto tra le parti. Potrebbe dunnque essere molto vicino l’approdo del brasiliano a Milano.

Milan, Emerson Royal è sempre più vicino: accordo trovato

Prima Morata, poi Pavlovic, adesso ancora un colpo in difesa e si tratta di Emerson Royal. Con Calabria lontano dal Milan il terzino destro brasiliano è candidato alla titolarità sulla sua fascia e dopo settimane di contatti e negoziazioni tra i club l’accordo sembra che sia stato trovato tra le parti per il giocatore.

Secondo quanto riporta Sport Mediaset il Milan ha fatto un piccolissimo sforzo economico in più per lui e l’accordo sembra sia stato trovato sulla base di 15 milioni di euro, più 3 milioni di bonus. Dunque la richiesta del club londinese di Haringey è soddisfata ora dal Milan e si stanno limando dunque i dettagli per chiudere al più presto l’operazione.

Il brasiliano potrebbe quindi arrivare in Italia nel corso del weekend per svolgere le visite mediche di rito e apporre la sua firma sul contratto rossonero. Dopo l’arrivo di Royal si conoscerà meglio anche il futuro di Davide Calabria che ora non è incedibile. Messa a posto la difesa la dirigenza del Diavolo dovrà chiudere affari anche a centrocampo dove le trattative per Fofana stanno prendendo ora una piega inaspettata.

Il Milan quindi attende ancora e aspetta le giuste mosse da fare sul mercato per rinforzare il centrocampo. Intanto la dirigenza presto metterà a segno il terzo acquisto ufficiale della sessione estiva.