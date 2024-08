Milan-Emerson Royal, verso la fumata bianca: cosa manca per chiudere

Dopo una lunghissima trattativa, iniziata praticamente a maggio, sembra mancare veramente poco per finalizzare il nuovo acquisto.

Il mercato del Milan è pronto ad entrare nel vivo, con la questione riguardante il nuovo numero nove continua a tenere banco. La dirigenza del club rossonero ha chiuso infatti per Alvaro Morata per 13 milioni dall’Atletico e resta in pressing su Tammy Abraham: mentre si attende la seconda punta, il Milan studia le mosse per migliorare le altre zone del campo.

I rossoneri sarebbero infatti in pressing con il Monaco per Youssouf Fofana. Con il centrocampista francese sarebbe già stato trovato l’accordo e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare al club monegasco la prima offerta ufficiale. Per il classe 2001 in scadenza nel 2025 il Milan non avrebbe intenzione di spendere una cifra troppo elevata, ma la volontà è quella di chiudere al più presto anche questo colpo.

Un altro obiettivo di mercato continua ad essere Emerson Royal. Il terzino brasiliano è in uscita dal Tottenham e nelle ultime ore Fabrizio Romano ha tweettato alcune novità sulla trattativa per il nuovo terzino.

Mercato Milan, per Emerson Royal questione di dettagli

La lunghissima trattativa per portare il terzino destro brasiliano da Londra a Milano continua a tenere banco in questa sessione di calciomercato: la distanza tra rossoneri e Spurs si è assottigliata sempre di più e sembra che l’accordo si troverà su circa 15 milioni, 5 in meno della richiesta iniziale del Tottenham.

Secondo Fabrizio Romano l’accordo è ormai prossimo e si chiuderà a breve. Prima di chiudere l’operazione con Moncada, gli Spurs devono prima mettere la parola “fine” alla trattativa per Alejo Veliz, nel mirino dell’Espanyol per un prestito secco senza diritto di riscatto, essendo ancora un profilo su cui Postecoglu ha intenzione di lavorare in futuro.

Archiviata l’operazione con gli spagnoli, il Tottenham si siederà ad un tavolo con il Milan per limare gli ultimi dettagli dell’operazione Emerson Royal: sempre secondo Romano, il brasiliano passerà al Milan per 15 milioni più bonus. L’arrivo di un nuovo terzino destro è stato reso ancora più impellente dal bruttissimo infortunio occorso ad Alessandro Florenzi, la cui stagione è praticamente finita lo scorso luglio.

Fonseca aspetta la sua nuova freccia a destra: Emerson è infatti un calciatore molto più calzante di Calabria per le idee del tecnico portoghese e, almeno sulla carta, potrebbe essere favorito per una maglia da titolare sul capitano rossonero.