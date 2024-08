Milan, finalmente l’offerta: addio all’esubero

Matteo Moretto e Fabrizio Romano riportano di un’offerta pervenuta al Milan per l’esubero. Può essere l’occasione giusta per fare spazio.

Il Milan e la sua dirigenza si stanno impegnando al massimo per fornire a Paulo Fonseca la rosa più completa e di qualità in vista dell’inizio di stagione. Manca pochissimo, e al momento si pensa all’ultima tassello per finire il lavoro in entrata. Parliamo ovviamente del centrocampista, il mediano muscolare da piazzare davanti la difesa e che possa garantire ottima copertura e ottima costruzione. Il nome c’è, praticamente da mesi, ed è quello di Youssouf Fofana. C’è ancora distanza col Monaco ma la maggioranza delle fonti non ha dubbi che l’affare andrà in porto. Il francese ha rifiutato ogni avance e si è promesso totalmente al Diavolo di Milano.

Si continuerà a trattare in questi giorni, con la speranza di chiudere in tempi brevi. Fonseca ha estremo bisogno del suo rinforzo in mediana. Ma, per la rosa rossonera dirsi davvero pronta e competitiva, deve essere sfoltita dal peso degli esuberi. Chi? La lista è lunga e il Milan non può permettersi di portarsi sul groppone ingaggi notevoli di giocatori affatto funzionali al progetto. Si parla tanto di una possibile partenza di Yacine Adli, ma più del francese i grandi esuberi sono Fodé Ballo-Touré e Divock Origi.

È arrivata un’offerta, e si spera fortemente sia quella buona.

Milan, l’esubero torna in Francia?

Il Milan ha subito posto fuori dal progetto Fodé Ballo-Touré e Divock Origi, piazzati nel Milan Futuro in Serie C. Una soluzione che ovviamente non sta bene ai due giocatori, ma che dovranno accettare se non troveranno una soluzione al loro futuro. Le offerte non sono mancate, da Turchia e Arabia soprattutto, ma loro le hanno rifiutate. Per il Milan rappresentano un grosso ostacolo, dato che guadagnano ingaggi notevoli. La dirigenza sta lavorando duramente per trovare una nuova sistemazione al francese e al belga. Niente di semplice. Ma, nelle ultime ore è arrivata una notizia che può essere decisiva e riguarda Ballo-Touré.

Per l’ex Monaco, infatti, è arrivata un’offerta dalla Ligue 1 e con precisione dall’AS Saint Etienne. A riferirlo sono in accordo Matteo Moretto e Fabrizio Romano. Il club francese è l’ultimo ad essersi fatto avanti per Fodé con una proposta ufficiale. Non si sa ancora se sia stata accettata o meno dall’esterno, ma la speranza che sia così è grande. Solo le prossime ore potranno dirci se il francese è pronto a far ritorno in patria, stavolta per vestire la maglia del St. Etienne dopo quella del Monaco.