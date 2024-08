Milan, Fofana si presenta: “Non sono qui per sostituire Kessie. Volevo giocare già stasera”

È arrivata la tanto attesa ufficialità: Youssouf Fofana è un nuovo rossonero. Il centrocampista si è subito presentato in conferenza dopo l’arrivo del comunicato. Le sue parole.

Adesso è realtà, Fofana è un nuovo calciatore del Milan. Dopo essere sbarcato ieri sera a Milano, e oggi aver svolto le consuete visite mediche e l’idoneità sportiva, il centrocampista francese si è recato a Casa Milan per firmare il contratto. Accordo sino al 2028, come riporta il comunicato ufficiale del club rossonero. E dopo l’arrivo della nota, Fofana si è subito presentato in conferenza stampa a Milanello in compagnia di Zlatan Ibrahimovic. Di seguito le dichiarazioni del dirigente e del calciatore.

Fofana al Milan, la sua conferenza stampa di presentazione

Scelta Milan: “Quando l’allenatore ti fa gli occhi dolci e quando ti chiama il Milan… Beh, il Milan è una squadra molto potente, anche in Francia. Mi hanno presentato il progetto ed è in linea con i miei obiettivi”.

Ruolo: “Non sono qui per sostituire Kessie, io sono io. Sono un centrocampista moderno, che deve lavorare in entrambe le parti del campo”.

Stimolo da altri francesi: “È stato uno dei motivi per cui ho scelto il Milan; sono andato io da loro a fare domande. Anche i francesi dell’Inter hanno parlato bene del Milan. Tutto remava a favore di venire qui”.

Accordo col Monaco per l’addio: “Alla fine hanno vinto tutti. Ci sono state delle discussioni lungo la stagione per il rinnovo, ma io avevo voglia di andare altrove”.

Se ha già parlato con qualche compagno:“Non ho parlato con nessuno, è importante che abbia un buon rapporto con tutti”.

Promessa ai tifosi?: “Non faccio promesse, voglio vincere”.

Sensazioni sul Milan: “Non avevo paura, ero impaziente. Volevo giocare già oggi. Ma l’attesa aumenta il desiderio”.

Convinto da Fonseca?: “Ho parlato con lui velocemente e mi ha detto che era contento e non vedeva l’ora di iniziare a lavorare insieme. In Francia è ben noto. Ha un’idea di gioco diversa dagli altri. Ci ho giocato contro e ho fatto fatica, sono contento di essere con lui”.

Il miglior Fofana: “Non c’è, spero di progredire ogni giorno”.

Il nuovo Desailly? Perché ha scelto il Milan: “Mi fa piacere il paragone. Sono anni che siamo in contatto col Milan, prima non era stato possibile. Questo era il momento giusto per tutti. Ora sono più completo. Voglio giocare la Champions, non l’ho mai fatto. Voglio vincere lo Scudetto e di norma un’italiana arriva sempre in finale europea”.

Se ha sentito Giroud e se l’aveva contattato la Juve: “Lo sanno i miei agenti. Si, ho parlato con i francesi”.