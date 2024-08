Milan, Fonseca è già in bilico? Spunta il nome del possibile successore

Le prime partite di Fonseca stanno facendo riflettere la dirigenza del Diavolo su un possibile cambio di condottiero.

Le prime uscite del Milan hanno evidenziato che la squadra fa ancora troppi errori banali, contro il Parma ci sono state troppo disattenzioni individuali. Errori fatti per troppa sufficienza, anche da giocatori top come Leao e Theao. Le note positive ovviamente ci sono, una su tutte sicuramente il positivo esordio di Pavlovic. La dirigenza del Milan è spazientita e potrebbe pagarne le conseguenze Fonseca.

C’è bisogno già dalla prossima partita di un’inversione di rotta per far cambiare idea alla dirigenza del club in Via Aldo Rossi che avrebbe addirittura già pensato al sostituto in panchina. Si tratta di un allenatore attualmente svincolato che ha già ricoperto in passato le vesti di allenatore del Diavolo. La prossima partita contro la Lazio sarà fondamentale per il Milan in vista della sosta nazionali che darà il giusto tempo per riflettere.

Allegri torna ad allenare il Milan, rumors insistenti

Il tecnico ex Roma e Lille è alle prese con la preparazione in vista della partita contro la Lazio di Igor Tudor. Stando a quanto riportato da Tuttosport, Paulo Fonseca è oggetto di alcune voci nelle ultime ore che lo vedrebbero già sulla graticola dopo i primi risultati deludenti. Stando a quanto si apprende la sua panchina inevitabilmente ha iniziato a traballare e la sfida con la Lazio potrebbe essere già un crocevia decisivo: un eventuale nuovo risultato negativo del suo Milan renderebbe infuocata la sosta di settembre per l’allenatore portoghese.

La panchina del Milan è diversa dalle altre, scotta molto di più, dopo un paio di risultati negativi sei già in bilico perchè qui l’ambizione è vincere. Sempre e comunque. Proprio per questo i rossoneri hanno pensato ad un allenatore vincente come sostituto, Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano attualmente svincolato dopo essersi separato dalla Juventus per degli spiacevoli incidenti passati.

Ha davvero del clamoroso la notizia riportata questa mattina da Tuttosport, secondo cui la posizione di Paulo Fonseca potrebbe essere messa in forte discussione in caso di nuovo risultato negativo sabato contro la Lazio. Nel caso in cui il Milan decidesse di optare per il cambio in panchina c’è un nome che aleggia negli ambienti milanesi: il profilo sarebbe quello di Massimiliano Allegri.

Di certo non un nome qualunque, un allenatore che inoltre conosce molto bene la piazza visto che ha già allenato il Milan, con ottimi risultati per altro.