Milan, Fonseca esulta: fumata bianca vicina, quando arriva l’acquisto

Da Nicolò Schira ci arrivano novità cruciali sul mercato in entrata del Milan. L’acquisto è finalmente ad un passo. Fonseca può esultare.

Il Milan ha trovato parecchi ostacoli nel corso di questo calciomercato estivo, ma sta comunque facendo il possibile per velocizzare gli acquisti e far felice Paulo Fonseca e tutti i tifosi. Il primo colpo è stato Alvaro Morata per l’attacco, scelto come sostituto dello sfumato Joshua Zirkzee. Dopo lo spagnolo, Moncada e Ibrahimovic hanno puntato con forza Emerson Royal per la fascia destra di difesa, e Youssouf Fofana per la mediana. E sappiamo molto bene che in queste due trattative ci sono state difficoltà grandi. Alcune continuano a resistere!

Per Fofana, infatti, si è complicato tutto nelle ultime ore. Nonostante la volontà assoluta del calciatore di vestire rossonero, il Monaco continua a non fare sconti e a chiedere almeno 30 milioni per il francese. E nel frattempo pare si sia inserito il Manchester United. Niente di buono per il Milan, ovviamente, che però spera di consolarsi prestissimo chiudendo un’altra operazione di mercato. Quella conducente appunto ad Emerson Royal. Che il Diavolo e il Tottenham fossero vicinissimi lo si sapeva, ma le ultime di Nicolò Schira e Gianluca Di Marzio sono ancor più decisive.

Milan, finalmente Royal: i dettagli

Il Milan avrebbe acquistato a prescindere Emerson Royal per rinforzare la sua fascia destra di difesa, ma l’infortunio grave di Alessandro Florenzi ha costretto ad accelerare fortemente nella trattativa col Tottenham. Gli Spurs inizialmente avevano fatto muro chiedendo 25 milioni di euro, ma di recente i rilanci del Diavolo hanno fatto avvicinare di molto le parti. I rossoneri sono pronti a garantire al club inglese una cifra vicina ai 20 milioni per aggiudicarsi il brasiliano. E secondo Nicolò Schira l’accordo è stato trovato. La trattativa è ai dettagli riferisce l’esperto di mercato. Ma c’è di più.

Il Milan è assai fiducioso di chiudere tutti nel giro di questa settimana, con Emerson Royal che potrebbe sbarcare a Milano chissà nel weekend. La volontà di fornire un nuovo esterno, quello che sarà titolare, a Paulo Fonseca è grandissima. Il campionato sta per iniziare e l’allenatore ha una certa fretta di testare capacità e qualità dei calciatori a disposizione per imprimere i propri meccanismi e filosofia di gioco.

Nell’ultim’ora è stato Gianluca Di Marzio a confermare il tutto e a dire che l’affare per Emerson Royal potrebbe chiudersi nelle prossime ore. Già domani se tutto andrà per come si pensa. Balla meno di un milione di distanza tra Milan e Tottenham.