Milan, fumata bianca in arrivo: tutti i dettagli della trattativa

Calciomercato Milan, Furlani pronto a chiudere la trattativa in via definitiva: i dettagli dell’operazione.

Dopo un avvio shock in campionato da parte del Milan, la società ha preso la decisione di intervenire sul mercato per garantire una rosa di livello a mister Fonseca. Nonostante l’ottimo precampionato, i rossoneri si sono fatti trovare in condizioni atletiche rivedibili e hanno riscontrato serie difficoltà e nella costruzione di occasioni offensive e nelle coperture difensive.

Affrontare Torino e Parma in questo momento sarebbe stato ostico per chiunque ma il vero problema del Milan è stato la mancanza di un riferimento in attacco che potesse sia fornire alla squadra più sicurezza e sia timbrare il cartellino. Alvaro Morata si è riuscito ad imporre durante il finale di partita contro i granata mettendo a segno il suo primo gol a San Siro con la maglia del Milan.

Il club rossonero, con Jovic che non ha affatto soddisfatto e con Okafor che è pur sempre un adattato come punta, starebbe cercando, così, un giocatore che possa dapprima essere decisivo con questa maglia e reggere la pressione di una piazza del genere. Le rotazioni in una stagione come questa, ricca di impegni, saranno fondamentali e il Milan ha bisogno di rincalzi all’altezza.

All in per Abraham, il punto sulla trattativa

La società milanista ha rivisto in Tammy Abraham il profilo ideale per rinforzare il reparto d’attacco a disposizione di Paulo Fonseca. Il centravanti inglese, dopo il grave infortunio che lo ha reso indisponibile per quasi l’ultima intera stagione sembrerebbe esser tornato in buone condizioni e, pertanto, i rossoneri non vorrebbero farsi sfuggire l’occasione. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, il Milan avrebbe deciso di rinunciare alla duttilità di Saelemaekers pur di puntare tutto sul centravanti.

Nell’ultima stagione l’esterno belga ha trascorso un anno in prestito al Bologna contribuendo, così, alla qualificazione in Champions League del club di Thiago Motta. La distanza di 5 milioni sulla trattativa sembrerebbe esser colmata: la richiesta della Roma è stata 10 milioni+ il cartellino di Saelemaekers per l’acquisto di Abraham contro i 5 messi sul piatto dai rossoneri.

Tuttavia Furlani ed Ibrahimovic hanno voglia di chiudere l’operazione e probabilmente a 7 milioni + Saelemaekers ci sarà la fumata bianca. Un vero e proprio compromesso per il completamento dell’operazione. L’ex Chelsea adeguerà il proprio stipendio di 5,5 milioni percepiti cercando di venire incontro alle esigenze del Milan. Intanto la trattativa con il West Ham sembra arenata con il calciatore sempre più orientato verso il Milan.