Milan, Furlani tenta il colpaccio: è il primo nome della lista

L’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, vuole chiudere il mercato rossonero con il botto. Il dirigente pensa ad un super acquisto.

I movimenti di mercato del Milan non sarebbero ancora conclusi. L’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, vorrebbe arricchire la rosa di mister Paulo Fonseca con un altro acquisto di grande importanza. La cessione di Adli, destinato alla Fiorentina, starebbe alimentando sempre più le speranze della dirigenza di andare a prendere un nuovo volto per dare maggiore qualità e quantità al reparto di centrocampo.

C’è un’idea che in queste ore si starebbe facendo strada nei discorsi del club. Il Milan non avrebbe ancora messo in archivio un’opzione molto allettante, che porta ad una figura ben nota al campionato di Serie A. Per innalzare ulteriormente il potenziale della propria mediana, il club rossonero starebbe continuando a pensare ad Adrien Rabiot. Nonostante i costi che comporterebbe l’operazione, la pista non sarebbe ancora tramontata del tutto. Giorgio Furlani starebbe seriamente studiando un modo per portare il francese all’ombra della Madonnina, regalando a Fonseca un innesto di ottimo valore.

Il Milan pensa a Rabiot: Furlani tenta il colpo a parametro zero

Il Milan ambisce ad un colpo di spessore prima di mettere la parola fine alla propria campagna acquisti. Secondo quanto raccolto dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il nome di Adrien Rabiot sarebbe tornato a farsi largo nelle idee di mercato del club rossoneroLa società lombarda potrebbe tornare a riprendere in considerazione la pista che porta al centrocampista ex Juventus solo nel caso in cui venisse formalizzata la partenza di Ismael Bennacer.

Qualora il Milan riuscisse a definire l’addio del centrocampista algerino, voglioso di approdare in Arabia Saudita, Giorgio Furlani potrebbe andare in pressing con forza su Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, attualmente svincolato, rappresenterebbe una grande opportunità di mercato per il club lombardo, anche se ci sono alcuni ostacoli non di poco conto che poterebbero rendere le cose difficili.

Uno dei principali nodi da sbrogliare sarebbe quello relativo all’ingaggio. Nella sua ultima stagione alla Juventus, il centrocampista ex PSG ha guadagnato 7 milioni e mezzo netti, e ora Rabiot sarebbe in cerca di un progetto che gli garantisca un guadagno ancor maggiore. Al momento, la mamma del calciatore, nonché manager di Adrien, non avrebbe alcuna voglia di fare sconti a nessuno tantomeno se il club interessato si chiama Milan.

La cessione di Bennacer può indirizzare l’affare

Quello di Rabiot sarebbe il primo nome per il centrocampo, ma il francese dovrebbe abbassare le proprie pretese d’ingaggio per poter permettere ai rossoneri di tramutare in realtà quello che sarebbe un colpo di grande valore. Il Milan offrirebbe al calciatore classe 1995 un progetto tecnico molto ambizioso e un ruolo di leader all’interno della squadra, garanzie che difficilmente potrebbe trovare altrove.

Prima di fare un tentativo per Rabiot, il Milan deve obbligatoriamente fare spazio a centrocampo. Dopo Adli, il club lombardo conta di piazzare anche Bennacer. La società lombarda è tuttora in attesa di una proposta economia dall’Arabia Saudita, destinazione scelta dall’algerino per il futuro. In caso di cessione, il Milan si libererebbe di un ingaggio da 4 milioni e incasserebbe anche una cifra considerevole. Il centrocampista ex Empoli ha una clausola rescissoria da 50 milioni d’euro, cifra considerata alta anche dei club della Saudi Pro League. Il Milan, però, sarebbe disposto a trattare, calando le propria ambizioni sul piano economico.

Il piano alternativo a Rabiot

L’alternativa a Rabiot si chiama Manu Koné. Se non dovesse prendere piede l’ipotesi legata all’ex Juventus, il Milan andrebbe forte sul centrocampista in uscita dal Borussia Moenchengladbach. Con il centrocampista francese sarebbe già stata raggiunta un’intesa sull’ingaggio, resterebbe da trovare una quadra solo con il club tedesco che chiede 20 milioni o di euro.