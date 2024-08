Milan, futuro in bilico: “Rischia di essere un peso”

Il Milan vuole rialzarsi al più presto, ma il calciatore inizia ad essere un caso: se continua così rischia addirittura di diventare un peso.

Dopo l’incubo vissuto nelle prime due giornate di campionato, il Milan ha voglia di risollevarsi immediatamente. Il pareggio di San Siro contro il Torino agguantato in extremis e la bruttissima sconfitta del Tardini contro il Parma sono state un campanello d’allarme per tutti. La partita di sabato contro la Lazio potrebbe già essere un’ultima spiaggia per Paulo Fonseca, con un altro passo falso che potrebbe portare la dirigenza rossonera a riflettere seriamente sul futuro del tecnico portoghese. L’ex Lille non è però l’unico colpevole: molti calciatori sono parsi senza voglia e fuori forma, uno su tutti Theo Hernandez.

Il futuro del terzino francese, in casa Milan, è stato uno dei temi più discussi in questa lunga estate di mercato. Le dichiarazioni fatte dall’ex Real Madrid durante l’Europeo avevano spaventato i tifosi rossoneri, con i dubbi sulla permanenza (“Se resterò o meno a Milano lo vedremo dopo“) smentiti subito da Zlatan Ibrahimovic. I rumors sul suo possibile trasferimento al Bayern Monaco o al Real Madrid si spensero, con la volontà del club di puntare fortemente su di lui che non è cambiata. Theo Hernandez sembra però diventato un caso, con il rinnovo che continua a non arrivare e con le prestazioni in campo che continuano a deludere.

Milan, Theo Hernandez è un caso: dalle difficoltà in campo al rinnovo

Theo Hernandez sembra essere diventato ormai un caso. Il terzino francese è sempre stato un punto fermo del Milan ma in questa estate qualcosa sembra essere cambiato. Prima le dichiarazioni sul futuro durante l’Europeo, poi le prestazioni di basso livello in questo inizio di campionato. Dopo aver spento le voci sul suo addio, Zlatan Ibrahimovic aveva annunciato che le trattative per il rinnovo di contratto del francese fossero in corso e che fosse tutto sotto controllo. I dialoghi tra la dirigenza e l’entourage del terzino continuano ormai da mesi ma la distanza tra le parti continua ad essere un problema.

Secondo Tuttosport, Theo vorrebbe rinnovare il suo contratto con i rossoneri andando a pareggiare lo stipendio di Rafael Leao, passando quindi da 5 milioni di euro a stagione a 7. Richiesta che il Milan sembrerebbe restia ad accontentare, soprattutto dopo quanto fatto vedere in queste prime due uscite di campionato. L’attuale contratto scadrà nel 2026 ma una quadra andrà trovata sicuramente prima di questa data. Se Theo Hernandez vuole rimanere al Milan dovrà dimostrarlo venendo incontro al club, altrimenti da stella della squadra potrebbe clamorosamente diventare un peso.