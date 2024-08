Milan, Ibra show in conferenza: “Il mercato chiude quando dico io. Koné? Siamo al giorno 6”

I rossoneri si preparano per la fine del mercato ma sopratutto per l’esordio in Serie A contro il Torino, a San Siro.

I rossoneri sono pronti a scendere in campo questa sera in quel di San Siro per la gara contro il Torino, Ibra è fiducioso. Lo svedese ha avuto modo di rispondere a svariati quesiti nel corso della conferenza stampa. Dato l’arrivo in giornata di Fofana si è parlato soprattutto di calciomercato per scoprire se fosse terminata qui la campagna acquisti del Diavolo. Sebbene ieri Fonseca abbia chiuso le porte ad altri eventuali innesti Ibra ha lasciato una piccola porta spalancata.

Ibra ha avuto modo di parlare dell’apporto che potrà dare Fofana al Milan così come ha avuto modo di spiegare il perché del ritardo su alcuni rinnovi già preannunciati. È stata una conferenza chiara e lineare, come le ultime del mister Fonseca. Ha anche parlato dell’interessamento del Diavolo per Koné.

“Koné? Lo stiamo seguendo” le parole di Ibra

Sul fronte mercato Ibra ha realizzato uno dei suoi soliti show, apprezzato da tutti:

L’allenatore fa l’allenatore, la società fa il resto. Non abbiamo bisogno di fare altri acquisti visto che abbiamo allargato la rosa con i nuovi innesti e abbiamo sempre la possibilità di attingere dal Milan futuro. Questi quattro acquisti erano già obiettivi ancora prima di scegliere l’allenatore. Il Milan non ha bisogno di vendere, anche perché con la miriade di competizioni che dovremo affrontare abbiamo bisogno di calciatori. Il mercato chiude quando dico io che chiude. Siamo al giorno 6 su 7.

Sul fronte rinnovi invece lo svedese aveva già ampiamente discusso in una conferenza di qualche mese fa ma oggi è tornato a parlare. Riguardo ai rinnovi di Theo e Maignan:

Stiamo parlando, tutto sotto controllo, tutto ok. Loro sanno cosa vogliamo noi, noi sappiamo cosa vogliono loro. Non c’è fretta, può chiudersi a breve così come può andare per le lunghe ma non c’è alcun tipo di problema per ambe le compagini.

Verso la fine Zlatana ha deciso di commentare le ultime voci circa l’interesse del club in Via Aldo Rossi per Koné: