Zlatan Ibrahimovic ha due nomi in mente per la mediana: il Milan vuole chiudere il proprio mercato con un quinto colpo di spessore.

Il Milan starebbe riflettendo su un nuovo colpo in mediana, andando alla ricerca del vice ideale di Fofana. Il club rossonero, di fatto, riterrebbe che il solo acquisto del francese non basti per dare qualità e quantità al roster dei centrocampisti. Per questo motivo, la compagine lombarda starebbe facendo delle valutazioni tenendo sotto osservazione molteplici profili.

Il Milan, quindi, avrebbe tutte le intenzioni di chiudere la propria campagna acquisti estiva con un quinto innesto. Rinforzo che si andrebbe di conseguenza ad aggiungere agli acquisti di Morata, Pavlovic, Emerson Royal e appunto Fofana. La società lombarda è al lavoro per individuare il giusto profilo che possa alzare ancor più il valore della mediana e risultare come il rincalzo ideale di Fofana. Sarebbero tuttora due i nomi in cima alla lista delle preferenze di Zlatan Ibrahimovic.

Il Milan studia un nuovo colpo in mediana: Ibrahimovic ha le idee chiare

Il Milan è alla ricerca di quello che sarebbe il quinto colpo in questa finestra di calciomercato. Dopo Morata, Pavlovic, Emerson Royal e Fofana, il Diavolo vuole chiudere con il botto la propria campagna acquisti, andando a consegnare nelle mani di mister Paulo Fonseca un ultimo rinforzo per la mediana.

L’obiettivo di Zlatan Ibrahimovic è proprio questo in vista degli ultimi giorni di calciomercato. Lo svedese, secondo ‘Tuttosport, avrebbe messo nella propria agenda i nomi di Manu Koné del Borussia Monchengladbach e Silvano Vos dell’Ajax. Per il centrocampista tedesco classe 2001, i rossoneri vorrebbero avanzare un’offerta da 16 milioni di euro. Tuttavia, i tedeschi ne avrebbero chiesti 25 per arrivare ad una stretta di mano. Cifra leggermente più bassa per il mediano olandese, per il quale l’Ajax pretenderebbe intorno a i 10 milioni di euro. Sull’olandese ci sarebbe anche il Reims.

Sempre per quanto riguarda la tematica legata alla mediana, in questi giorni il Milan avrebbe sondato anche il terreno per Warren Bondo del Monza. Ma, secondo Nicolò Schira, Adriano Galliani avrebbe sintetizzato il tutto rifilando un no al suo vecchio e amato club.

Il Milan sta facendo le proprie considerazioni, conscio che prima di mandare in porto uno di questi due colpi dovrà necessariamente risolvere alcune problematiche relative al mercato in uscita proprio in quel reparto. In questo senso, la società rossonera starebbe lavorando per trovare la giusta soluzione per quei giocatori che non sono considerati al centro del progetto tecnico tattico di Fonseca. Sull’uscio della porta di casa Milan ci sono Yacine Adli, Ismael Bennacer e Tommaso Pobega.