Milan, il giocatore resta in rossonero: Ibrahimovic decisivo

Non ci sono dubbi sul futuro del calciatore rossonero: il Milan ha preso una decisione chiara. Si è mosso Ibrahimovic.

Dopo Morata e Pavlovic, il Milan si appresta ad innalzare il valore della rosa di mister Paulo Fonseca con un nuovo acquisto, che prende il nome di Emerson Royal. Il terzino brasiliano è in procinto di vestire la maglia rossonera, garantendo al Tottenham un incasso di 15 milioni di euro più bonus.

Il terzino classe 1999 dovrebbe legarsi al club lombardo sottoscrivendo un contratto quadriennale con opzione per il quinto anno. Emerson Royal, che al Milan guadagnerà un ingaggio da 3 milioni a stagione, darà il via alla sua avventura a tinte rossonere nella giornata di lunedì, in occasione delle visite di rito. Nonostante l’approdo di Emerson Royal, il futuro di Davide Calabria sembra essere tutt’altro che incerto. Per il capitano sarebbe sceso in “campo” proprio Zlatan Ibrahimovic.

Ibrahimovic ha deciso il futuro di Calabria

Non ci sarebbero alcuni dubbi in casa Milan per quanto riguarda il futuro di Davide Calabria. Seppur Emerson Royal sia destinato a “rubargli” il posto da titolare, l’esperto terzino dovrebbe restare in rossonero per giocarsi le proprie carte nelle gerarchie di Paulo Fonseca.

Secondo il quotidiano ‘Il Corriere dello Sport’, proprio Zlatan Ibrahimovic si sarebbe mosso per rassicurare Davide Calabria, dandogli delle garanzie in vista della prossima stagione. Quindi, pare che la società lombarda abbia preso una decisione ben definita, optando per la permanenza del terzino italiano.

È ancora da chiarire invece la questione rinnovo, tuttora in stand-by. Il calciatore classe 1996 andrà in scadenza di contratto nel 2025 e al momento non ci sarebbero margini alcuni per un eventuale accordo. Per ora, le richieste dell’entourage del giocatore non avrebbero trovato riscontri positivi nella dirigenza rossonera.

I discorsi per il rinnovo del contratto dovrebbe ripartire al termine di questa finestra di calciomercato. Tuttavia, tra le parti ci sarebbe la volontà di continuare insieme, con l’obiettivo di trovare un punto di incontro per sancire un nuovo patto.

Dunque, salvo colpi di scena, Davide Calabria resterà al Milan, nonostante l’arrivo di Emerson Royal. Messi alle spalle, quindi, i rumors di un possibile addio del rossonero. Nell’ultimo periodo, il nome di Calabria è stato accostato principalmente al Galatasaray. Seppur il gradimento dei turchi abbia fatto piacere, il terzino non ha mai preso in considerazione il possibile trasferimento.

Il terzino italiano partirà un gradino sotto negli schemi tattici di Fonseca, perdendo anche i gradi di leader in campo. Il tecnico portoghese si affiderà al brasiliano sulla destra, assegnando la fascia di capitano a Theo Hernandez.

Davide Calabria, di fatto, dovrà essere convincente sia sul campo che all’interno dello spogliatoio per guadagnare punti agli occhi di Paulo Fonseca. Solo in questo modo, il terzino potrebbe riuscire a ritagliarsi nuovamente un ruolo di spicco con la maglia del Milan.