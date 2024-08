Milan, l’esubero può partire: arriva l’offerta dall’Arabia Saudita

L’esubero rossonero è sempre più vicino dal suo addio al Milan: l’interesse dall’Arabia Saudita si fa concreto.

In questi giorni di calciomercato, il Milan sta lavorando principalmente sulle operazioni in uscita. L’amministratore delegato del club, Giorgio Furlani, ed il suo team di mercato stanno cercando di sbrogliare il nodo relativo alle cessioni. Uno dei giocatori che è sempre più vicino dal mettere fine alla sua avventura in rossonero, è Ismael Bennacer. L’ex Empoli avrebbe già espresso il suo desiderio al club di lasciare la Serie A per approdare in Arabia Saudita. Nelle ultime settimane, al Milan sarebbe arrivata proprio un’offerta da una società neopromossa della Saudi Pro League.

Bennacer verso l’Arabia: arriva l’offerta

Ismael Benncer è al passo d’addio, il suo trasferimento sembra essere ormai solo una questione di tempo. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, nelle ultime settimane sarebbe arrivata al Milan una proposta economica proprio dall’Arabia Saudita, prossima destinazione scelta dal centrocampista algerino.

Stando alle informazioni in possesso della Rosea, sarebbe stato l’Al-Qadsiah a manifestare un deciso interesse per Ismael Bennacer, stessa società che ha messo nel mirino Paulo Dybala. La comapagine milanese di via Aldo Rossi avrebbe ricevuto un’offerta sotto i 20 milioni di euro. Somma che il Milan avrebbe ritenuto non congrua rispetto al valore del centrocampista, ma si sarebbe comunque detto disposto ad intavolare una negoziazione.

Il Milan vuole assecondare la richiesta di Ismael Bennacer, ma allo stesso tempo vorrebbe monetizzare il più possibile dalla sua cessione. Nel caso in cui il club lombardo dovesse riuscire a vendere sia l’algerino che Yacine Adli, la società rossonera andrebbe poi all’assalto di Manu Konè, centrocampista classe 2001 del Borussia Mönchengladbach. Il calciatore avrebbe chiesto da tempo la cessione al suo attuale club, il quale lo valuta intorno ai 20 milioni di euro più bonus. Somma che il Milan conta di ricavare dagli addii di Ismael Bennacer e Yacine Adli.