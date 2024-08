Milan, il giornalista sicuro su Fonseca: “È un professionista”

Chiusa la tournée americana per il Milan tra poco inizierà il campionato. La curiosità su Fonseca è tanta, il giornalista elogia il mister.

Il Diavolo ha fatto vedere buone cose nel corso della tournée estiva negli USA che hanno permesso alla squadra di Fonseca di chiudere il pre-campionato con tre vittorie su tre partite giocate, contro tre big. I rossoneri sembrano rispondere bene alle richieste del tecnico ex Roma e tra una settimana ci sarà l’esordio in campionato per i rossoneri. C’è tanta curiosità attorno a questo nuovo Milan, curiostà per come giocherà la squadra con le idee del nuovo tecnico.

Curiosità soprattutto verso i nuovi volti, Morata su tutti, dove i tifosi rossoneri aspettano intrepidanti i suoi gol. Ma gli occhi saranno puntati anche sul tecnico portoghese. Fonseca in panchina difatti è sempre stato sinonimo di eleganza e rispetto e ora con il Milan ci sarà un duro lavoro da dover svolgere. Il giornalista Tancredi Palmeri, che spesso è andato a muso duro sul Milan, ci tiene a precisare che Fonseca è un allenatore degno di nota; queste sono state le sue parole.

Fonseca elogiato dal giornalista: le sue parole

Dopo l’ultima esperienza al Lille Fonseca è tornato in Italia per allenare un Milan voglioso di fare bene dopo l’ultimo anno deludente con Pioli alla sua guida. La dirigenza rossonera ora sta lavorando sul mercato per completare la rosa e Fonseca molto presto esordirà in Serie A con i colori rossoneri. Tancredi Palmeri, per Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul tecnico portoghese. Queste le sue parole:

Era stato crocefisso da tutti il povero Paulo Fonseca, accompagnato anche da pochissimo mercato della società, che a malapena si sta smuovendo ora. Le amichevoli sono state trionfali. Per carità, contano zero. Ma una cosa sicuramente significano, ammesso che ci fosse bisogno di ribadirla: non è un fesso, è un fiore di professionista. Non fa miracoli, questo no. Ma merita di giocarsela in condizioni di normalità.

Così il giornalista ci tiene a mettere in luce il lavoro di Fonseca che ha svolto e che svolgerà nel futuro col suo Milan. Intanto, dopo gli acquisti di Pavlovic, Morata ed Emerson Royal, si cerca di chiudere almeno per Fofana a centrocampo e dare poi il via ad una nuova ricca e intensa stagione di calcio che vuole rivedere protagonista il Milan.