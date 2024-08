Milan, il sostituto di Maignan è in casa: Fonseca non ha dubbi!

Dopo la tournè estiva, Paulo Fonseca pare essere convinto circa il suo nuovo numero 12: il vice Maignan è un già in casa.

Il Milan è pronto per l’inizio ufficiale della nuova stagione, con l’attesa che raggiunga il culmine. I rossoneri hanno recentemente conquistato un’altra vittoria nel precampionato, sconfiggendo il Barcellona ai rigori dopo un pareggio di 2-2 nei tempi regolamentari a Baltimora.

La squadra guidata da Paulo Fonseca ha ottenuto risposte significative, rafforzando le prime certezze del tecnico portoghese. Il Diavolo mostra un gioco di alta qualità e fluidità, con una squadra che appare ben coesa.

Le notizie positive non finiscono qui, grazie anche alle prestazioni individuali. Le amichevoli finora disputate hanno permesso al giovane Liberali di mettere in luce le sue qualità, affascinando i tifosi rossoneri. Tuttavia, non è l’unico talento emerso dal settore giovanile: nella recente partita contro il Barcellona, si è distinto Lorenzo Torriani, portiere classe 2005. Le sue parate decisive durante i rigori lo hanno reso uno dei giocatori più discussi del Milan, e il suo futuro potrebbe essere influenzato da questa performance.

Milan, il baby Torriani potrebbe essere il numero 12

Il Milan sembrava sul punto di ingaggiare Simone Scuffet, portiere del Cagliari, per sostituire Mike Maignan dopo l’infortunio di Marco Sportiello. Tuttavia, la dirigenza rossonera ha deciso di interrompere la trattativa. La scelta è motivata dalla volontà di dare fiducia a Lorenzo Torriani, giovane promessa del vivaio milanista.