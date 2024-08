Milan, il terzo colpo è vicinissimo: svolta nella trattativa

Il mercato del Milan in entrata sta iniziando finalmente a prendere forma, di seguito riportata la svolta nella trattativa per arrivare al terzo colpo

Il Milan lavora senza sosta sul mercato in entrata per poter regalare al nuovo allenatore, Paulo Fonseca, una squadra competitiva e che possa essere adatta al suo tipo di gioco. L’obiettivo, infatti, è quello di creare un ciclo che possa essere vincente e duraturo nel tempo e che di conseguenza possa portare in alto di nuovo il nome del Milan e regalare trofei ai propri tifosi.

Nel frattempo, il Milan sta lasciando il segno durante il DIRECTV Soccer Champions Tour 2024. Una tournée organizzata per la preparazione della nuova stagione dove la squadra di Paulo Fonseca deve sfidare importanti avversari. Durante l’esordio, infatti, i rossoneri hanno giocato contro il Manchester City vincendo la partita per 3 a 2 contro il Manchester City e vincendo 1 a 0 contro il Real Madrid. Prima di tornare in Italia, il Milan dovrà affrontare il Barcellona, mercoledì. Un modo, quindi, di prepararsi all’inizio della serie A attraverso allenamenti e amichevoli, per arrivare pronti alla prima partita ufficiale in programma che è in casa contro il Torino, sabato 17 agosto alle ore 20.45

Paulo Fonseca, attraverso le amichevoli, valuta anche i propri giocatori e insieme alla dirigenza decide le mosse che bisogna fare sul mercato sia in entrata che in uscita. Con l’addio di Giroud, il primo colpo è stato in attacco con l’arrivo di Alvaro Morata, giocatore che conosce molto bene il campionato di Serie A. Successivamente, la società rossonera ha lavorato per portare in maglia del Milan il difensore Pavlovic e adesso tratta l’arrivo di Emerson Royal.

Mercato Milan, le ultime novità importanti sul futuro di Emerson Royal

Con la possibilità di vedere Calabria lontano dal Milan, i rossoneri hanno puntato gli occhi sul terzino destro Emerson Royal, giocatore del Tottenham, che potrebbe essere il nuovo titolare nella rosa di Paulo Fonseca. Dopo varie settimane di contatti tra i club, secondo il giornalista Daniele Longo, come scritto sul suo profilo X, tra il Milan e il Tottenham la distanza sarebbe minima. Di seguito riportata la notizia.

Per far indossare la maglia rossonera a Emerson Royal e concludere la trattativa, manca solo colmare la distanza di un solo milione sulla base fissa per il terzino brasiliano. Inoltre, bisogna sistemare alcuni dettagli sulla struttura dei bonus, in quanto gli Spurs vorrebbero che tutti fossero facilmente raggiungibili.